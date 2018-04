La Cina punta su SenseTime | l’intelligenza artificiale da 600 milioni di dollari

Sui dazi la Cina non punta a una guerra commerciale : D'altra parte il deficit commerciale americano dipende dalla sua politica interna, cioè dall'eccesso di consumi e investimenti rispetto al risparmio nazionale. Anche la riforma fiscale appena varata, ...

Le Borse puntano alla pace Usa-Cina : 'Le nuove tariffe sono soltanto delle proposte. Non c'è niente di nuovo dietro l'angolo. Ci sarà una grande discussione in proposito. La nostra intenzione è quella di non punire nessuno, intendiamo ...

Vincenzo Nibali senza soste : i prossimi appuntamenti dopo il Giro delle Fiandre. La marcia di avviCinamento alla Liegi : Vincenzo Nibali oggi ha provato a essere protagonista al Giro delle Fiandre, ha cercato l’attacco negli ultimi 30 chilometri ma purtroppo non è riuscito a tenere il passo di Niki Terpstra che poi ha vinto la Ronde. L’esame con i muri del Nord è stato superato dallo Squalo che in futuro potrà tornare in Belgio per andare a caccia di qualcosa di importante. Intanto la stagione del siciliano prosegue senza soste. Terminato il Fiandre, ...

Dazi alla Cina - l’appello del n.1 di Apple a Trump : “Bisogna puntare sul libero mercato” : Il numero uno di Apple, Tim Cook invita il presidente Usa, Donald Trump a rivedere la sua decisione di colpire la Cina coi Dazi Usa e lo invita a puntare sul libero commercio. «I Paesi che scelgono l’apertura, il commercio, che puntano sulla diversità sono quelli che fanno cose eccezionali» dice Cook a un Economic Forum in Cina, «I paesi - aggiung...

Passione sub : immergersi con il diabete si può - appuntamento il 24 e 25 marzo nella pisCina più profonda del mondo : Stretto monitoraggio dei valori della glicemia, opportuna modulazione della terapia e training specifico. Sono questi i tre elementi fondamentali del Protocollo messo a punto dall’équipe di diabetologi dell’Associazione diabete Sommerso Onlus per consentire alle persone con diabete tipo 1 di praticare l’attività subacquea in sicurezza. Il 24 e il 25 marzo i volontari di diabete Sommerso saranno a Montegrotto Terme, presso Y40, la piscina ...

Dazi : Trump stanga la Cina e salva l’Ue/ Pechino vs 128 prodotti Usa : Europa - “pistola puntata alla tempia” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:45:00 GMT)

Gli appuntamenti di martedì 20 a Bologna e dintorni Vito in cuCina : Crevalcore, auditorium Primo Maggio, v. Caduti di via Fani. Inizio ore 21, biglietti da 14 a 20 euro Se il luogo comune vuole che con la cultura non si mangi, anche letterati e compositori si ...

Xi Jinping punta alla modernità e rivendica il 'posto che spetta alla Cina nel mondo' : Condividi Poca economia nelle parole di Xi, anche se secondo molti le dinamiche della crescita saranno decisive per la stabilità del suo regno. Questa parte viene lasciata al premier Li Keqiang che ...

Cina sfida gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la vendita delle armi nei mercati internazionali : La rivalità tra Cina e Stati Uniti fa Volare la vendita di armi sui mercati internazionali. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel periodo 2013–17 l’export cinese è arrivato a contare per il 5,7% del commercio globale, in salita di più di un terzo rispetto al 4,6% del 2008–12. Il report segue di pochi giorni l’approvazione in parlamento dell’aumento della spesa militare dell’8,1%, che passa così dai 151 miliardi ...

Mazara - TP - : alla Libreria Lettera22 primo appuntamento " Libri Giusti per Giovani Lettori - un corso di avviCinamento alla letteratura per ... : SCUOLA PRIMARIA lunedì 12 – 19 marzo 2018, ore 16.30 – 18.30 Libri di qualità per biennio e triennio: storie, romanzi brevi; qualche spunto per arte e scienza. SCUOLA SECONDARIA DI primo GRADO ...

Trump firma i dazi : Cina insorge - Ue punta al dialogo : Dopo la firma, ieri sera, del presidente Trump sulle nuove tasse per chi importa alluminio e acciaio negli Stati Uniti. Cautela di Bruxelles da parte della commissaria Malmstrom e del vicepresidente ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER - La verità sulla morte di Wes si fa sempre più viCina nella quattordicesima puntata : Dopo il crossover con Scandal della scorsa settimana ritorna sulla ABC la penultima puntata della serie intitolata "The Day Before He Died" ovvero "Il Giorno Prima che Morisse".Dopo aver visto Annalise collaborare con Olivia per portare la class action davanti alla Corte Suprema, l'avvocato torna ad occuparsi dei sui studenti. Cerca di preparare al meglio i ragazzi che saranno costretti ad affrontare l'interrogatorio, dopo ...

Emily Ratajkovski - topless in pisCina : a pelo d'acqua spuntano i capezzoli : Il luogo potrebbe essere il deserto della Namibia, o quello dell'Arizona. Ma, come giustamente fa notare uno dei commenti, 'Come se qualcuno guardasse quello che c'è dietro...'. Perchè 'davanti' c'è ...

Cina : Pechino punta sulle forze armate - sale budget militare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...