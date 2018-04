La cena di H&M per il lancio della collezione Conscious Esclusive 2018

vanityfair

(Di mercoledì 11 aprile 2018) H&M è uno dei brand che, a livello globale, si impegna maggiormente per promuovere e supportare un nuovo modello di produzione nella moda, più sostenibile e in armonia con l’ambiente. Per questo istituisce da tre edizioni il premio Global Change Awards, dedicato ai game changers di domani, e da sette stagioni lancia una nuova: la capsule delnon solo si focalizza su sviluppo e innovazione eco-sostenibile, ma mette in campo anche due nuovi materiali. LEGGI ANCHEH&M, la moda sostenibile che nasce da vecchi candelabri e reti da pesca L’Econyl, una fibra di nylon che deriva da materie prime 100% rigenerate, come gli scarti del nylon e le reti da pesca, il cui recupero contribuisce a rendere gli oceani più puliti. E l’argento riciclato, proveniente da scarti di metallo con un minimo impatto ambientale, grazie al quale H&M ha ...