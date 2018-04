La Cassazione ha deciso di scrivere l' ultima parola sull' assegno di divorzio

agi

: RT @mariagraziamase: Il PG chiede i ritorno al tenore di vita - LiaLisi2 : RT @mariagraziamase: Il PG chiede i ritorno al tenore di vita - VELOSPORT1960 : di Marina Crisafi – Occorre tornare a valutare anche il tenore di vita e non soltanto l`autosufficienza economica.… - pa__rm : RT @mariagraziamase: Il PG chiede i ritorno al tenore di vita -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) È "l'indipendenza o l'autosufficienza economica" dell'ex coniuge il parametro per stabilire l'di. Con questo principio, poco meno di un anno fa, all'improvviso, la prima sezione civile della, ribaltò la giurisprudenza applicata da 27 anni, ossia da quando le sezioni unite della Corte, nel 1990, stabilirono che il presupposto per il diritto a ricevere unfosse da rinvenire nella "inadeguatezza dei mezzi del coniuge a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio". Il 10 maggio 2017, infatti, al 'Palazzaccio' si chiudeva la causa diche vedeva opposto l'ex ministro Vittorio Grilli alla ex moglie Lisa Lowenstein, con un principio di diritto 'rivoluzionario', che escludeva il tenore di vita dai criteri di cui tenere conto per l'...