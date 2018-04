La campagna per sostenere la candidatura del Parco dell’Aspromonte all’Unesco Global

campagna elettorale : la coperta di Linus di Salvini e Di Maio : Si vede lontano un chilometro che quello hanno in mente, che vogliono fare quello e basta, che stanno bene se la giornata è modellata su quel tipo di appuntamenti. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono animali da Campagna elettorale e in quell'acqua vogliono nuotare dalla mattina alla sera.Lo si vede plasticamente in questi giorni (che i vecchi politici della Prima Repubblica avrebbero trascorso a Roma senza mollare il Palazzo per nessuna ...

Quanti equivoci per quei preti di campagna al cospetto del cardinale : La Compagnia teatrale fubinese è nata nel 1981 e ha in repertorio commedie dialettali e in lingua, spettacoli itineranti, show cabarettistici, musical . Dal 1996 organizza la rassegna teatrale '...

La città di Enna ancora in campagna elettorale. Per il PD il Sindaco è come il Re nudo : Presenti subito il bilancio, ci renda edotti sul programma che vuole realizzare e come intende finanziarlo, faccia un'attenta analisi degli sprechi e delle esagerate spese sostenute per spettacoli ed ...

Consultazioni - Martina (Pd) : “Chi ha vinto sia responsabile. campagna elettorale finita - tornino coi piedi per terra” : “Chi ha vinto le elezioni si faccia carico della responsabilità di governare”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. “Noi – ha aggiunto – avvertiamo come certi atteggiamenti siano più figli di un secondo tempo della Campagna elettorale che di una responsabilità nuova. Il tempo della Campagna elettorale è finito e ...

Medici Senza Frontiere lancia la campagna #Umani : "Nessun eroe - solo persone" : Dolore, rabbia, paura, gioia e speranza, cinque emozioni che accomunano tutti gli esseri umani e che ogni giorno provano sia i pazienti e gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere (MSF), che si incontrano nei contesti di crisi di oltre 70 paesi, sia ogni singolo individuo in qualunque ambito della società. Le emozioni sono il cuore di #Umani, la nuova campagna di MSF, diffusa in concomitanza con i 25 anni di MSF in Italia, che ...

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo : tanti eventi per la campagna di sensibilizzazione : Torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo18 di FIA – Fondazione Italiana Autismo, nella XI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome delle spettro autistico e delle loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica al fine di individuare sempre più precocemente l’autismo e di scoprire nuovi interventi per ...

Internet : al via la campagna per Qwant - il motore di ricerca che tutela la privacy : “Qwant non è solo il motore di ricerca europeo che rispetta la privacy di chi naviga in rete, è anche un motore di ricerca efficace e in molti casi con piu’ risultati di Google, e soprattutto a distanza di tempo fa bene al portafoglio degli utenti“: risponde così Eric Leandri, presidente e fondatore di Qwant, il motore di ricerca europeo nato in Francia nel 2013, a chi gli chiede per quale motivo gli internauti dovrebbero ...

Mobili ed elettrodomestici - campagna per informare sui vantaggi del bonus : ... aggiornando e fornendo dati sull'andamento di un settore centrale per l'economia italiana. Monitoraggio fondamentale per fornire dati oggettivi a sostegno delle richieste di mantenimento dell'...

SNC conclude la campagna di test per il Dream Chaser al CIRA : Il CIRA dispone di grandi impianti di prova considerati tra i più avanzati al mondo, come il Plasma Wind Tunnel e l'Icing Wind Tunnel, e di numerosi laboratori all'avanguardia. Tra i principali ...

Agenzia ICE presenta campagna per promuovere vino italiano in Usa : L'avvio della campagna negli Usa, curata con grande competenza dall'ICE, con il coinvolgimento del mondo delle imprese e di un gruppo di lavoro di alto profilo, segna un nuovo modo di operare nel ...

SFOOTING/ Tempo di allergie : ce n'è per tutti gli starnuti - anche per chi è stato in campagna (elettorale) : Milioni di persone soffrono di riniti e asma. Non solo in primavera. Ormai, spiegano i COMICASTRI, lo starnuto ci accompagna in tutte le quattro stagioni. Insomma, è una pizza

Salute - piccoli gesti per un cuore sano : torna la campagna ‘cuoriamoci’ : In Italia ‘food che passione’: patria del cibo ‘doc’ e dell’abilità della cucina, non sempre tuttavia è maestra delle sane abitudini a tavola. Oltre 2 connazionali su 5 non mangiano abbastanza frutta e quasi altrettanti esagerano con il sale; circa 3 su 5 non arrivano alle giuste dosi di verdura. Troppi tradiscono la dieta mediterranea a discapito della Salute complessiva e del cuore in particolare. Eppure per ...

Brexit : comitato del Leave sotto accusa per campagna irregolare : Un giovane attivista della campagna per uscire dalla Ue accusa i vincitori del referendum di aver superato di oltre 600mila sterline il limite di budget consentito dalla legge