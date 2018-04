La Banca di Piacenza offre un conto corrente per cani e gatti

Cani e gatti potranno avere un proprio conto corrente presso Banca di Piacenza Video : L'idea è nata da un capriccio di un cliente della Banca di Piacenza che chiedeva di aprire un #conto corrente al proprio cane [Video] come unico intestatario, per poter accentrarvi tutte le spese relative all'animale domestico. L' esigenza di aprire un conto corrente al proprio #cane o gatto si è riscontrata in più clienti, rivelandosi da subito un successo poiché da la possibilita' di separare le spese del cliente da quelle del proprio ...

Cani e gatti potranno avere un proprio conto corrente presso Banca di Piacenza : L'idea è nata da un capriccio di un cliente della Banca di Piacenza che chiedeva di aprire un conto corrente al proprio cane come unico intestatario, per poter accentrarvi tutte le spese relative all'animale domestico. L' esigenza di aprire un conto corrente al proprio cane o gatto si è riscontrata in più clienti, rivelandosi da subito un successo poiché da la possibilità di separare le spese del cliente da quelle del proprio beniamino. ...

Anche il Times scrive del conto per gli animali domestici della Banca di Piacenza : Diventare 'e-commerce manager', un nuovo corso gratuito di IscomER 3 L'associazione Tartufai Piacentini organizza corsi per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi 4 Confagri sul pomodoro: 'Se il ...

Banca di Piacenza : arriva il primo conto corrente per gli animali domestici : Una notizia davvero simpatica ma che agli occhi di molti è risultata assurda: è arrivato il primo conto corrente in italia dedicato interamente agli animali domestici . Il merito è della Banca di ...

Banca di Piacenza : arriva il primo conto corrente per gli animali domestici : Una notizia davvero simpatica ma che agli occhi di molti è risultata assurda: è arrivato il primo conto corrente in italia dedicato interamente agli animali domestici. Il merito è della Banca di Piacenza, che ha intitolato la novità 'Amici fedeli'. La Banca ha ideato un conto corrente cointestato con il padrone che darà a quest'ultimo alcune agevolazioni per la cura del proprio animale domestico. Una novità che è stata ben accettata da alcuni, ...

Banca di Piacenza apre un conto per cani e gatti : Un conto corrente Bancario 'cointestato' a un animale domestico e al suo padrone, con dentro un'assicurazione danni, finanziamenti agevolati e sconti in negozi e cliniche per animali convenzionate. E' ...