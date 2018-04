Kuroda | Bank of Japan manterrà politica monetaria espansiva

Kuroda : Bank of Japan discute su uscita di stimoli monetari : Nessun dettaglio dalla Banca centrale del Giappone sull'uscita dal piano di stimoli monetari. La Bank of Japan , BoJ, sta attualmente discutendo su come uscire dal suo massiccio programma di stimoli, ...

Kuroda riconfermato numero uno Bank of Japan - sostituirà Aso a G20 dopo scandalo che ha travolto anche premier : Haruhiko Kuroda è stato riconfermato governatore della Bank of Japan nella giornata di oggi, dal Parlamento del Giappone.

Kuroda al Parlamento Giappone : Bank of Japan accomodante fino a quando inflazione non centra target : Nel corso dell'audizione per la sua conferma a numero uno della Bank of Japan presso la camera alta del Parlamento Giapponese, Haruhiko Kuroda ha reiterato l'intenzione della BoJ di "fare il possibile ...

Bank of Japan - Kuroda esclude rialzo tassi a breve : Teleborsa, - Il governatore della Bank of Japan, Haruiko Kuroda esclude un rialzo dei tassi di interesse, in tempi brevi. Intervenendo al Parlamento giapponese, il banchiere ha spiegato inoltre che il ...

Giappone - Kuroda : "economia cresce - Bank of Japan continuerà a supportarla" : Nonostante questo quadro sostanzialmente positivo, ha poi precisato, la Banca Centrale continuerà a supportare l'economia nipponica attraverso politiche monetarie espansive. Le parole di Kuroda hanno ...