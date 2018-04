Klopp | “vittoria Roma col Barca? Quando l’ho saputo ho pensato a scherzo”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “Il passaggio del turno dellaai danni del Barcellona? Me lo hanno detto mentre facevo le scale, pensavo fosse uno scherzo”. E’ la battuta con cui il tecnico del Liverpool, Jurgen, al termine della sfida vinta col Manchester City 2-1, ha commentato la vittoria dei giallorossi in Champions League contro i blaugrana. “Non che non rispetti la, hanno una squadra fantastica. Hanno Dzeko -prosegue l’allenatore dei Reds che ora sul loro cammino potrebbero incontrare proprio i giallorossi-. Hanno perso Salah e sono comunque in semifinale, questa è una gran cosa. Non posso dire nulla riguardo alla gara, non me lo aspettavo ma sapevo che era possibile”. “Pensavo a una finale tra il Manchester City e il Barcellona, e ora sono entrambe fuori. Ma ci saranno comunque altre due squadre molto forti, oltre ae noi. Vedremo cosa ...