Kaia Gerber | le ragazze si divertono

: Le gambe di Kaia Gerber fanno un po' impressione.. - GretaMoro_ : Le gambe di Kaia Gerber fanno un po' impressione.. - eloisedoukas : voglio che kaia gerber diventi il mio pv fisso -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Se gli studenti americani invadono le spiagge della Florida, le modelle non fanno eccezione. A dare il via alle danze dello spring break versione 2018 ci pensa, figlia 16enne di Cindy Crawford e Rande, una delle top model più richieste del momento. Lei, capostipite dell’ultima generazione delle «figlie di» ha scelto, come da tradizione, Miami per una vacanza mare, sole e amiche. E i ragazzi? Tra un tuffo, un abbraccio e una confidenza, per ora non sembra esserci spazio. LEGGI ANCHECindy Crawford, ritorno alle origini Un semplice bikini nero, la compagnia delle amiche, tra cui la cantante e modella Charlotte Lawrence, una passeggiata sulla spiaggia, e il gioco è fatto. Tanto basta a farle dimenticare (almeno per un po’) le tante passerelle degli ultimi mesi. A trasmetterle la passione per la moda, d’altronde, ci ha pensato la supermodel mamma Cindy. ...