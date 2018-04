Juventus-Real Madrid 3-1 | i bianconeri sfiorano la rimonta in Champions League | decide un

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri a un passo dalla remuntada - Ronaldo li condanna su rigore : La Juventus batte il Real Madrid per 3-1 ma lascia la Champions League per la sconfitta subìta all'andata dei quarti (0-3). In gol Mandzukic per due volte, Matuidi e, su rigore, al...

Real Madrid Juventus 0-3 diretta : risultato LIVE. Buffon para su Isco al 78' : Real Madrid-Juventus 0-3 LIVE 2' e 37' Mandzukic, 61' Matuidi TABELLINO: Real Madrid , 4-4-2, : Keylor Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Casemiro , 46' Lucas Vazquez, , Modric , 75' Kovacic,...

DIRETTA/ Real Madrid-Juventus - risultato live 0-3 - streaming video Canale 5 : Matuidi cala il tris! : DIRETTA Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti, Champions League.

LIVE Pagelle Real Madrid-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-3 Matuidi completa la pazzesca rimonta : Calcio d'inizio alle ore 20.45 e seguite con noi la DIRETTA di OA Sport delle Pagelle di Real Madrid-Juventus. Non perdetevi nulla e buon divertimento. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI ...

Pagelle Real Madrid-Juventus - Champions League : Mandzukic giganteggia - Costa imprendibile - poi il finale drammatico : La Juventus è eliminata dalla Champions League. Un finale drammatico al Santiago Bernabeu. I bianconeri vanno avanti 3-0 e subiscono il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo proprio all’ultimo minuto tra mille polemiche. Le Pagelle della partita Buffon 7: nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni, soprattutto quando si trova Bale e Isco a tu per tu. Nella ripresa fermo un bel tentativo di Ronaldo. Chiude la sua carriera in ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri a un passo dalla remuntada - Ronaldo li condanna su rigore : La Juventus batte il Real Madrid per 3-1 ma lascia la Champions League per la sconfitta subìta all'andata dei quarti (0-3). In gol Mandzukic per due volte, Matuidi e, su rigore, al...

Real Madrid - Juventus 1-3 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali cronaca minuto per minuto QUI Real Madrid Zidane dovrà fare a meno di Sergio Ramos, per il resto dovrebbe essere confermata per 10/11 la formazione di Torino con Navas tra i ...

Real Madrid-Juventus 1-3 : bianconeri a un passo dalla remuntada - Ronaldo li condanna su rigore : La Juventus batte il Real Madrid per 3-1 ma lascia la Champions League per la sconfitta subìta all'andata dei quarti (0-3). In gol Mandzukic per due volte, Matuidi e, su rigore, al...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Beffa Juventus - CR7 la manda a casa! Real in semifinale con il Bayern : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. La Juventus sfiora l'impresa ma al 97' un rigore di Ronaldo qualifica il Real, avanti anche il Bayern(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:38:00 GMT)

Diretta/ Real Madrid-Juventus (risultato finale 1-3) streaming video Canale 5 : Ronaldo elimina i bianconeri! : Diretta Real Madrid Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:38:00 GMT)

Champions - Juventus beffata dal Real : 27.47 Una serata amara come poche per la Juventus. I bianconeri vincono 1-3 al Bernabeu e vengono eliminati dal Real con un rigore nel finale dopo aver impattato lo 0-3 incassato all'andata. Bianconeri sbloccano dopo appena 2': su cross pennellato di Khedira, Mandzukic insacca di testa. Il Real reagisce, ma ancora Madzukic raddoppia (37). Varane coglie la traversa (45'). Il tris lo firma Matuidi (61', svarione di Navas su cross di D.Costa). Al ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Real Madrid-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita strepitosa della Juventus sul campo del Real Madrid, partite da incorniciare per Mandzukic e Douglas Costa, in particolar modo il brasiliano incredibile con grandi giocate, i bianconeri hanno replicato la grande prestazione di ieri della Roma, il calcio italiano esce nettamente ‘rinforzato’ dopo le ...

Juventus - così fa male : prima sogna l’impresa poi la beffa nel finale contro il Real Madrid - bianconeri furiosi [FOTO e VIDEO] : 1/25 LaPresse ...

Real Madrid-Juventus 1-3 Ronaldo condanna i bianconeri su rigore : La Juventus vola a Madrid per tentare un'impresa che appare impossibile, rimontare lo 0 a 3 dell'andata subito a Torino per mano del Real Madrid, che si candida a questo punto ad essere la...