Juventus beffata dal Real Madrid | vince 3-1 | eliminata dalla Champions da un rigore

Champions - Juventus beffata dal Real : 27.47 Una serata amara come poche per la Juventus . I bianconeri vincono 1-3 al Bernabeu e vengono eliminati dal Real con un rigore nel finale dopo aver impattato lo 0-3 incassato all'andata. Bianconeri sbloccano dopo appena 2': su cross pennellato di Khedira, Mandzukic insacca di testa. Il Real reagisce, ma ancora Madzukic raddoppia (37). Varane coglie la traversa (45'). Il tris lo firma Matuidi (61', svarione di Navas su cross di D.Costa). Al ...

Il Monaco si prende il baby Pellegri : Juventus beffata : Pietro Pellegri è uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti e promettenti in circolazione. Il classe 2001, che compirà 17 anni il prossimo 17 marzo, è il calciatore più giovane, insieme ad Amedeo Amadei con15 anni e 280 giorni), ad aver esordito in Serie A, ed è anche il più giovane, con i suoi 16 anni e 184 giorni ad aver segnato una doppietta nella massima serie. In questi mesi Pellegri è stato prima ad un passo dall'Inter, poi ...