Juventus | Agnelli | ' Colpiscono sempre le italiane | serve il Var nelle coppe'

Real-Juventus - che vergogna dopo il (nettissimo) rigore : Agnelli e Nedved a bordo campo - neanche nei campi peggiori della terza categoria : 1/11 LaPresse ...

Tottenham - Pochettino contro la Juventus/ “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro” : Pochettino contro la Juventus: “Agnelli e Marotta hanno messo pressione all'arbitro”. Il duro attacco dell'allenatore del Tottenham alla squadra di Allegri. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Tottenham-Juventus - gol Son : Agnelli distrugge tutto! [VIDEO] : Tottenham-Juventus – Si sta giocando la gara di Champions League tra Tottenham e Juventus, grandi emozioni nell’ottavo di finale. Momento iniziale da brividi con il minuto di silenzio per Davide Astori, trovato senza vita prima della gara di campionato contro l’Udinese. Errore clamoroso dell’arbitro che non ha fischiato un rigore nettissimo per la Juventus, proteste incredibili per un fallo su Douglas Costa. Poi la Juventus rischia ...

Juventus - Marotta glissa sul futuro di Buffon : 'Ne parlerà con Agnelli' : Buffon ? Del suo futuro parlerà con Agnelli ". Così B eppe Marotta, amministratore delegato della Juventus , ha dribblato le domande sul futuro del portiere. Presente alla consegna del premio "...

Juventus - lite per il rinnovo di Buffon?/ Dagospia : Agnelli fa infuriare il portiere - Allegri terzo incomodo : Juventus, lite per il rinnovo di Buffon? Dagospia: Agnelli fa infuriare il portiere, Allegri terzo incomodo. Le ultime notizie sul futuro del capitano bianconero(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:06:00 GMT)

Juventus - Agnelli blinda Marotta e Paratici : pronto il rinnovo triennale : Juventus, Agnelli blinda Marotta e Paratici: pronto il rinnovo triennale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Agnelli blinda Marotta E Paratici- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino“, Andrea Agnelli sarebbe pronto a a blindare Marotta e Paratici per i prossimi tre anni. Pronta e immediata la ...

De Laurentiis affondo sulla Juventus : "Gli Agnelli sono i più potenti d'Italia" : Aurelio De Laurentiis , come al solito, è un fiume in piena quando decide di parlare. Il numero uno del Napoli , ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il suo lavoro e dei suoi collaboratori per quanto concerne il bilancio della società ed ha tirato una grande stocca alla Juventus : 'Siamo l'unico club in Serie A senza debiti con le ...

De Laurentiis affondo sulla Juventus : Gli Agnelli sono i più potenti d'Italia : Aurelio De Laurentiis, come al solito, è un fiume in piena quando decide di parlare. Il numero uno del Napoli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il suo lavoro e dei suoi collaboratori per quanto concerne il bilancio della società ed ha tirato una grande stocca alla Juventus: "Siamo l'unico club in Serie A senza debiti con le banche. Oggi il Napoli fattura un terzo della Juventus, ma i nostri conti sono migliori ...