Juve | col Real devi crederci | smentisci i numeri!

Champions League - quanto prende in più la Roma se la Juve va fuori col Real : Una gioia infinita per una impresa incredibile. E per quello che vale, tradotto in soldoni, la straordinaria vittoria della Roma sul Barcellona con l'approdo in semifinale. Il titolo dei giallorossi , ...

Ascolti Tv - la Roma batte la Juventus in Champions : Roma - Boom di Ascolti per il big-match di Champions League Roma-Barcellona , leader assoluto della prima serata con 7.680.000 spettatori su Canale 5 e il 28.3% di share. La Juventus , su Canale 20, ...

Real Madrid-Juventus - mission impossible : miracolo Roma leggermente differente… : Real Madrid-Juventus, mission impossible- L’ha detto Allegri in conferenza stampa, gli ha fato subito eco Buffon al suo fianco: “Servirà un’impresa. Ci sarà bisogno di una Juventus perfetta e mai doma. Poi vedremo quel che succederà…”. E’ chiaro che in casa Juventus sia doveroso e obbligatorio credere nella rimonta, ma è anche giusto analizzare la situazione […] L'articolo Real Madrid-Juventus, mission ...

Juve e Inter - Martial rifiuta il rinnovo col Manchester United : Secondo la radio francese RMC Sport , Anthony Martial ha rifiutato il rinnovo del contratto offertogli dal Manchester United. L'attaccante francese, 22 anni ex Monaco, piace a Juventus, Inter, Paris Saint-Germain, Tottenham e ...

Probabili formazioni Real Madrid-Juventus : bianconeri senza Dybala - ma col tridente. Emergenza difesa per Zidane : Obiettivo riscattare lo 0-3 dell’andata per la Juventus, impegnata al Santiago Bernabeu nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il passivo maturato una settimana fa è pesantissimo e condanna i bianconeri a una vera e propria impresa. La squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di provarci. Innanzitutto per cancellare, a detta dell’allenatore stesso, il risultato dell’andata; poi, ...

Morata-Juve - la trattativa col Chelsea è già partita : Alvaro Morata è nel mirino della Juventus. Lo rivela il Corriere dello Sport in prima pagina: 'La Juve è su Morata, si tratta col Chelsea per riportarlo a Torino', l'apertura del quotidiano.

Real Madrid-Juventus - ecco perchè la squadra di Allegri sogna il colpaccio : Real Madrid-Juventus, si avvicina il ritorno della gara di Champions League valida per i quarti di finale, i bianconeri sono reduci dal successo in trasferta contro il Benevento ed almeno sulla carta hanno zero chance di superare il turno ed approdare in semifinale. Di fronte infatti una squadra fortissima che però deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, squalificato Sergio Ramos, infortunati Nacho e Vallejo, l’unico ...

Ten Talking Points - il Napoli è stanco e la Juve vendicherà la mattanza di CR7. Icardi colpito dalla Maledizione di Fassino : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che da quando sa di essere apprezzata dal pm Nino Di Matteo ha l’ansia da prestazione. Altre considerazioni. 1. Si devono ringraziare Milik e Diawara se abbiamo ancora l’illusione del campionato ancora “aperto”. Il Napoli è stanco, ma è anche bravissimo a sbagliare gol già fatti. In più, fatalmente, tutti i portieri di fronte a lui si esaltano (e Sorrentino è un esempio mirabile di longevità). Se ...

Capello : 'Quella col Jiangsu Suning la mia ultima esperienza. Scudetto alla Juve e su Mancini ct...' : Fabio Capello , reduce dalla separazione col Jiangsu Suning, è tornato a parlare della sua esperienza in Cina e ha affrontato a 'Radio Anch'io Lo Sport' anche gli altri temi dell'attualità calcistica italiana e internazionale. ' L'esperienza cinese è stata molto interessante. E' un calcio diverso, ma c'era la difficoltà della comunicazione: ...

Juventus - formula Bernabeu : con Matuidi o col 4-2-4 : 1 di 3 Successiva TORINO - Una formula per rimontare uno 0-3 al Bernabeu non esiste. E nemmeno gli esempi sono tanti, basti pensare che dal 2010 in poi soltanto il Barcellona di Messi è riuscito a ...

Juve - Allegri : "Reagito bene dopo la scoppola col Real" : Il tecnico bianconero sulla vittoria di benevento: "Abbiamo preso tre punti faticando e soffrendo. In difesa dobbiamo riassestarci"

Contatto Ronaldo-Iuliano - l’ex difensore della Juve : “col senno di poi…” : “Ronaldo era troppo veloce, io ero fermo e mi sono trovato davanti a lui. Col senno di poi sarebbe stato meglio fischiare il fallo per noi e respirare, per poi tornare a giocare. Questo tipo di partite si accendono con un minimo episodio”. Sono le parole dell’ex difensore della Juventus Marc Iuliano ai microfoni di Rmc Sport sul famoso Contatto con Ronaldo. “C’è un pregiudizio nei confronti della Juventus? ...

Juventus - Allegri : "Niente contraccolpi. A Benevento con Szczesny - Mandzukic e Cuadrado" : Quello che è successo martedì può succedere nel mondo del calcio e in Champions in particolare quando giochi contro una squadra forte come il Real. Il nostro obiettivo resta il campionato. E non c'è ...