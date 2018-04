Juve beffata al 97' | Real in semifinale

raisport.rai

: #Juve beffata al 97': l'ironia del web > - Sport_Mediaset : #Juve beffata al 97': l'ironia del web > - fotopatticiclo : RT @Sport_Mediaset: #Juve beffata al 97': l'ironia del web > - DaniloBatresi : RT @Sport_Mediaset: #Juve beffata al 97': l'ironia del web > -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Non riesce il miracolo allantus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions League dalMadrid, malgrado la vittoria dei bianconeri per 3-1 che qualifica però gli spagnoli in ...