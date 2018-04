John Elkann | Abbiamo superato la più grande Juventus di tutti i tempi

John Elkann : “Nel 2017 stagione storica per la Juventus - a livello sportivo ed economico” : John Elkann parla anche di Juventus nella sua annuale lettera agli azionisti di Exor. L'articolo John Elkann : “Nel 2017 stagione storica per la Juventus , a livello sportivo ed economico” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

John Elkann euforico per Fca - al lavoro sul dopo-Marchionne. Lettera agli azionisti di Exor per tracciare presente e futuro della casa automobilistica : "Gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014 sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili". È un John Elkann euforico quello che scrive agli azionisti di Exor per illustrare i risultati conseguiti della società d'investimento della famiglia Agnelli e per sottolineare la performance di Fca."Se saranno raggiunti questi obiettivi - sottolinea Elkann - nel 2019 Sergio ...

Per Marchionne 9 - 6 milioni di euro - per John Elkann 1 - 7 milioni. I compensi dei vertici Fca : L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, ha percepito un compenso nel 2017 di 9.676.303 di euro: 3,5 milioni in compenso base e 6,13 milioni in compenso variabile. È quanto emerge dall' "Annual Report on form 20-F", depositato oggi dal gruppo Fca alla Sec statunitense. Nel 2016 il compenso di Marchionne era stato complessivamente di 9,9 milioni di euro. Il presidente di Fca, John Elkann, ha percepito un compenso di 1.770.411 ...