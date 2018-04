Jill Morris madrina di Progetto Donne e Futuro : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - E' Jill Morris , prima donna ambasciatore del Regno Unito in Italia, la madrina scelta dal Progetto Donne e Futuro per accompagnare la pupil Clara Saglietti nel percorso di crescita professionale, attraverso un percorso di tutoraggio nel mondo del lavoro. Il Progetto , ch

Jill Morris madrina di Progetto Donne e Futuro : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – E’ Jill Morris, prima donna ambasciatore del Regno Unito in Italia, la madrina scelta dal Progetto Donne e Futuro per accompagnare la pupil Clara Saglietti nel percorso di crescita professionale, attraverso un percorso di tutoraggio nel mondo del lavoro. Il Progetto, che nel 2017 ha festeggiato il suo decimo anno, è nato da un’idea dell’avvocato Cristina Rossello, in prima linea nelle ...