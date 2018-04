Italia-Paesi Bassi | ambasciata italiana ospita convegno su ruolo delle donne per

RIFORMA PENSIONI/ I numeri sull'anticipo in Italia e negli altri paesi europei : La RIFORMA delle PENSIONI continua a essere al centro del dibattito politico. Conviene però avere delle certezze sui numeri riguardanti la previdenza. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:07:00 GMT)SINDACATI E POLITICA/ Il ponte possibile tra Lega-M5s e Cgil-Cisl-Uil, di G. SabellaIL CASO/ Il bollino per la parità uomo-donna sul lavoro, di A. Artusi

Droga : Italia tra i primi paesi d’Europa per consumo di sostanze stupefacenti : Il consumo di droghe da molto tempo è una vera e propria piaga della società per gli effetti devastanti che l’abuso di sostanze provoca sulla salute e i decessi causati da questo fenomeno che continua a colpire persone di ogni età. Anche in Italia il consumo di droghe genera numeri spaventosi, soprattutto se consideriamo che gran parte delle persone che ne fanno uso sono giovani. Per comprendere meglio quanto diffuso sia questo fenomeno ...

Olimpiadi 2026 - 7 paesi in corsa : l'Italia corre con Torino - Cortina e Milano : Sono sette i paesi che hanno fatto pervenire al Cio la manifestazione d'interesse a ospitare i Giochi invernali del 2026. Per l'Italia ci sono le candidature di Cortina, Milano e Torino che dovranno ...

L'Italia nella "top 10" dei Paesi che esportano più armi nel mondo : I dati del prestigioso Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) sull'export di armamenti delineano un quadro chiaro. La prima evidenza è che dal 2003, i trasferimenti internazionali di armi...

Caso Skripal - ex spia russa : Mosca espelle due diplomatici Italiani/ Russia convoca ambasciatori di 9 Paesi Ue : Russia espelle due diplomatici italiani: dopo l'espulsione di ieri di 60 diplomatici Usa, arriva la risposta di Mosca anche all'Europa sul Caso dell'ex spia Skripal. Ultime notizie.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Giro dei Paesi Baschi 2018 : tutti gli Italiani e le loro ambizioni. Vincenzo Nibali punta alla vittoria : Non solo Classiche di Primavera: tornano le mini corse a tappe per quanto riguarda il World Tour, con il Giro dei Paesi Baschi che scatta proprio il giorno dopo la Ronde. Sei frazioni, tanti scalatori di livello al via: presenti anche tanti italiani, andiamo a scoprire le loro ambizioni. La Bahrain-Merida punta tutto, ovviamente, su Vincenzo Nibali: il vincitore della Milano-Sanremo si giocherà le sue carte anche al Giro delle Fiandre, per poi ...

L'Italia è tra i paesi Ue a più alto tasso di inquinamento marittimo : Nonostante ciò, il trasporto marittimo rimane uno dei pochi settori dell'economia globale senza obiettivi specifici per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Oltre all'adozione della ...

Ambiente : l’Italia tra i Paesi più inquinanti per quanto riguarda il trasporto marittimo : Un nuovo ranking stilato dall’organizzazione Transport & Environment, che descrive le diverse posizioni dei Paesi dell’UE in vista della riunione sul trasporto marittimo e sul clima, organizzata dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per questo aprile, classifica l’Italia al 22° posto su 24, con -4 punti (quindi in negativo) in termini di ambizione climatica. Secondo il ranking, le ambizioni europee per ripulire il settore ...

Italia - aumenta il surplus commerciale con i Paesi Extra UE : Teleborsa, - Aumento per il surplus commerciale con i Paesi Extra UE . A febbraio 2018, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono in flessione del 2,5% mentre aumentano dell'1,1% le ...

I Paesi con più analfabeti funzionali : il triste primato dell'Italia e come incide nel lavoro : Un recente studio presentato da Info Data, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, ha riportato le percentuali di analfabeti funzionali nei vari stati del mondo. Dalla ricerca è emerso il dato ...