Italia al Mondiale? Le azzurre superano il Belgio e sono pronte a tornare nella

Calcio femminile : l'Italia rimonta il Belgio ed ipoteca il mondiale : video : Contrariamente ai maschietti l'Italia al femminile del Calcio fa un passo avanti decisivo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo. Le azzurre hanno rimontato il Belgio, principale antagonista nella corsa alla rassegna iridata, che avevano aperto le danze con un Calcio di rigore realizzato da Janice Cayman al 37'. L'undici di Milena Bertolini si è rimboccato le maniche e ha trovato prima il pareggio con Martina Rosucci e poi ha trovato il ...

Nuoto - Andrea Vergani spaventoso : clamoroso 21.70 sui 50m - secondo Italiano di tutti i tempi! Secondo crono mondiale : Andrea Vergani è stato letteralmente strepitoso ai Campionati Italiani 2018 di Nuoto e ha confezionato un pazzesco 21.70 sui 50m stile libero. Nella gara regina, il 20enne lombardo si è superato e ha migliorato il proprio tempo di addirittura 42 centesimi rispetto allo scorso anno. Show incredibile che lo consegna di diritto alla storia italiana visto che il crono di oggi è il Secondo di tutti i tempi nuotato da un atleta italiano, superiore di ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Ilaria Cusinato scatenata sui 400m misti : terza Italiana all-time - quarto tempo mondiale! : Ilaria Cusinato si è letteralmente scatenata ai Campionati Italiani 2018 di Nuoto iniziati oggi a Riccione. L’azzurra, infatti, ha dominato i 400m misti siglando uno sbalorditivo 4:37.14: si tratta del terzo crono di tutti i tempi in Italia (meglio di lei solo Alessia Filippi in 4:34.34 e Stefania Pirozzi in 4:36.75), quarto tempo mondiale stagionale (al comando la nipponica Yui Ohashi con il super 4:30.82 firmato ai Campionati ...

Motomondiale 2018 - Italia formidabile. Che avvio in Moto2 e Moto3. Giovani e veterani - piovono podi e vittorie : Tutti o quasi staranno parlando del “fattaccio”, dell’incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez, nel corso della gara di MotoGP, sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina). Tuttavia, la domenica, su due ruote, sudamericana non si è limitata solo a ciò e l’Italia ha modo di sorridere per i risultati ottenuti nelle altre due classi del Motomondiale, in questo secondo round iridato del 2018. Dopo i riscontri ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : tre Italiani in testa dopo il GP di Argentina! Mattia Pasini guida su Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia : Grande Italia in Moto2! dopo i primi due Gran Premi della stagione troviamo tre italiani nelle prime tre posizioni della Classifica del Mondiale. Mattia Pasini, grazie alla vittoria odierna nel GP di Argentina, sale al comando con cinque punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri, che diventa secondo e sei su Francesco Bagnaia, che scende invece in terza posizione. Alle loro spalle troviamo poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel ...

Salute : mix di antiossidanti nella dieta del pugile Italiano verso il mondiale : Nocciole, cacao scuro, miele e te’ verde. Questi sono gli ingredienti della miscela speciali di alimenti con elevato potere antiossidante. L’ha messa a punto Valerio Sanguigni, cardiologo e docente di Medicina interna all’Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata. E’ una dieta particolare, studiata per potenziare al massimo l’organismo in modo totalmente naturale, e che pare abbia contribuito al successo del ...

Champions League - è sfida Italia-Spagna : Juve e Roma per la 'vendetta Mondiale' Video : 6 Nel contesto di un calendario internazionale che prevede i Mondiali di Russia come piatto forte e con l'Italia colpevolmente assente dal massimo conviviale del calcio, quell'urna di Nyon che, sulle prime, è sembrata così crudele, alla fine non poteva essere più benevola. Un Mondiale senza azzurri è una tragedia sportiva, se visto con gli occhi di tanti italiani innamorati del calcio. Ma ecco che arriva la #Champions League con i ...

Lutto nello sport Italiano : muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vola nel ranking mondiale : secondo all’inseguimento di Froome! Italia prima davanti a tutti : Vincenzo Nibali sale al secondo posto del ranking mondiale UCI! Lo Squalo, terzo la scorsa settimana, ha scalato un’altra posizione e si è portato all’inseguimento di Chris Froome: il vincitore degli ultimi tre Tour de France svetta con 3654.43 punti e ha un buon vantaggio sul siciliano (3220) che a sua volta precede Greg Van Avermaet (3014.57). Il 33enne, grazie alla vittoria alla Milano-Sanremo, continua a volare nelle classifiche ...

L'Italia del precariato allena l'Argentina sulla strada Mondiale : La prima notte azzurra contro il fenomeno Messi senza avere il vestito di gala. Anzi con una rifondazione da far partire a pieni giri il prima possibile. Mai come oggi nella storia della nostra ...

Italia - si riparte dopo il flop mondiale : primo esame - l'Argentina di Messi : L'Italia, a 130 giorni dalla notte più buia del nostro calcio, si riaffaccia in campo. Il nuovo impatto sarà subito coinvolgente: gli azzurri, all'Etihad Stadium dove di solito dà spettacolo il City ...