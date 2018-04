Israele | missili sulla Siria per colpire l' Iran?

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Una cosa è certa, l'attacco all'aeroporto militareno di Tiyas, noto come T-4, c'è stato. le vittime sarebbero 14 VIDEO ed i mediani hanno subito puntato il dito contro Washington in riferimento alle parole di Trump che prometteva una pronta reazione VIDEO dopo il presunto attacco chimico alla citta' di Douma. Ma gli Stati Uniti hanno seccamente smentito l'azione, con il trascorrere delle ore è stata avanzata un'altra ipotesi, avvalorata dal parere del ministero della Difesa russo: si sarebbe trattato di un raid israeliano. Paura dei droniiani Tel Aviv non ha confermato, anche se Mosca assicura di aver gia' discusso la questione conattraverso canali appropriati. Chi ha sferrato l'attacco non avrebbe comunque violato lo spazio aereo di Damasco: secondo la fonte russa, infatti, a compiere l'azione sarebbero stati due velivoli F-15 israeliani che ...