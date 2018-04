ISPRA | diminuiscono gli scoiattoli americani | tra le più temute specie aliene invasive

L’Italia degli estremi - ecco il Report ISPRA : nel 2017 alternanza di siccità e intense precipitazioni - diminuiscono le emissioni : Il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) ha registrato, a novembre 2017, una concentrazione media globale di CO2 atmosferica pari a 405,14 parti per milione (ppm); 400 ppm solo a giugno 2017. Un valore senza precedenti negli ultimi 800.000 anni. La temperatura media annuale globale, nel 2016, ha invece segnato un anomalo aumento di 1,31 °C sulla terraferma (+1,35 in Italia), raggiungendo un nuovo record per il terzo anno ...