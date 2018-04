Isola dei Famosi | furiosa lite tra Jonathan e Amaurys | ' Sei omofobo?' | video

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Conti in sospeso tra #Perez eKashanianal termine della semifinale de L’#dei. Al rientro a Cayo Paloma l’italo cubano si è avvicinato all’ex vincitore del Grande Fratello per chiedergli scusa per quanto detto in palapa nel corso della puntata. “Certe confidenze devono restare tali, io non le avrei mai dette”. Il riferimento è ad una serie di affermazioni fatte da Alessia Mancini all’italo israeliano durante una conversazione. Dall’altra parte #è convinto che Perez non sia del tutto sincero e che il suo voler riavvicinarsi sia soltanto strategico dopo l’eliminazione dell’ex velina. “Mentre eravate in tenda con Bianca avete parlato malissimo di me facendo riferimento anche al fatto che non sono capace a pescare”. La discussione si surriscaldata nel giro di pochi minuti con Kashanian che solo ora il compagni di avventura sta ...