Isola dei Famosi 2018 | Jonathan e Amaurys ai ferri corti

Bianca Atzei contro Amaurys e Jonathan all’Isola dei Famosi : video del litigio in Honduras : Nuova lite all'Isola dei Famosi dove Bianca Atzei si è ritrovata a guardare, senza mai intervenire, Amaurys e Jonathan uno contro l'altro. I due sono tornati a discutere e i termini usati questa volta sono stati davvero esagerati soprattutto da parte dell'ex gieffino che ormai sembra davvero fuori controllo. Jonathan è convinto che Amaurys voglia avvicinarsi a lui per tenerselo buono dopo quello che è successo con Alessia Mancini. E' stata ...

Isola dei Famosi - Jonathan accusa Amaurys di omofobia : volano parole grosse : Jonathan contro Amaurys all’Isola dei Famosi: l’ex gieffino accusa il naufrago di omofobia A pochi giorni dalla fine gli animi dei naufraghi all’Isola dei Famosi continuano ad essere agitati. L’ultimo scontro, come mostrato oggi durante il day time, è avvenuto tra Jonathan e Amaurys. Quello che sembrava essere un confronto pacifico, però, si è trasformato […] L'articolo Isola dei Famosi, Jonathan accusa Amaurys di ...

'Zitta - tu...' - Barbara d'Urso mette al suo posto la Capriotti : Isola dei veleni - cala il gelo in diretta : Cecilia Capriotti a Pomeriggio 5 attacca Alessia Mancini all'Isola dei famosi. Ma Barbara d'Urso prende le difese dell'ex velina, moglie di Flavio Montrucchio. "Beata lei che è riuscita a stare tre ...

Isola dei Famosi 2018/ Lite tra Amaurys e Jonathan : "Perez - tu sei schiavo dei soldi e del potere!" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:35:00 GMT)

“Soffre da morire”. Isola del dolore (segreto). Manca pochissimo alla finale - ma uno dei naufraghi è a pezzi e non si riprende. Eppure ci sono voci… La bomba è pronta a esplodere : Manca solo una settimana alla fine dell’Isola dei Famosi e non si fa che parlare di chi potrebbe essere il vincitore di questa tredicesima edizione ricca di polemiche e colpi di scena. Intanto, dopo la semifinale, Alessia Mancini – che era considerata una delle favorite per la vittoria – è stata eliminata proprio a un passo dal traguardo finale. Ora in Honduras c’è chi sente forte la Mancanza della Mancini. Parliamo di Bianca Atzei che, pur ...

Isola dei Famosi - Barbara D'Urso zittisce Cecilia Capriotti dopo quella frase su Alessia Mancini mamma : Subito dopo l'eliminazione di Alessia Mancini nella semifinale de L'Isola dei Famosi , Barbara D'Urso ha commentato con diversi ospiti in studio, tra cui Cecilia Capriotti , gli ultimi giorni del ...

Isola dei Famosi - finale stravolta : cambia tutto dopo l'ultima puntata. Ecco cosa accadrà per la prima volta : stravolta la finale dell'Isola dei Famosi : cambia tutto dopo l'ultima puntata. Ecco cosa accadrà. Cambio di programma per l'Isola dei Famosi : a meno di una settimana dalla finale del reality in onda ...

Il fuori onda dell'Isola dei Famosi : "La odio - la odio - ora si sa tutto" : Un nuovo caso anima queste battute finali dell 'Isola dei Famosi . Ad agitare le acque del programma sarebbe un fuorionda che riguarda alcuni commenti da parte di Rosa e Francesca Cipriani su Bianca ...

Simona Ventura/ No a Grande Fratello - Isola dei Famosi e Temptation Island : "Per ora solo Amici - ecco perchè" : Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Isola dei Famosi : nuovo scontro tra Amaurys e Jonathan : Amaurys Perez e Jonathan: acceso confronto a L’Isola dei Famosi Lunedì scorso è andata in onda la penultima puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, e a finire nuovamente nell’occhio del ciclone è stato il naufrago Joanthan Kashanian. Il motivo? Quest’ultimo ha discusso molto animatamente con Alessia Mancini, la quale è stata difesa a spada tratta da Amaurys Perez. E proprio per tale ragione che Amaurys e ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Bianca Atzei verso la vittoria? La cantante in crisi profonda : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:49:00 GMT)

“Bianca Atzei è una… La odio”. E Mediaset censura l’insulto choc nel fuorionda. È successo davvero : Isola dei Famosi - ancora cattiverie sulla naufraga finalista. E - ovvio - ancora grane per Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi sì, ma questa 13esima edizione verrà ricordata più come l’Isola delle polemiche, del canna-gate e pure dei fuorionda. Non sono mancati in più di due mesi, anche grazie a Striscia la Notizia, che non da quando è iniziato il reality di Alessia Marcuzzi ci è andata giù pesante, tirando fuori ogni sera un dettaglio, un sospetto, una testimonianza e chi più ne ha più ne metta. Anche di fuorionda ne abbiamo ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei verso la vittoria? Francesca Cipriani verso il quarto posto... : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:57:00 GMT)

“È lei la naufraga che ci ha provato con Marco Ferri”. Isola dei famosi - finalmente la verità sul caso “corna”. È Karina Cascella a svelare tutto in diretta a ‘Pomeriggio 5’ : Marco Ferri è finito al centro di un vero e proprio caso durante questa edizione dell’Isola dei famosi? Il motivo? Lo ricordate sicuramente, si parla di corna. Poi la polemica è degenerata, arrivando ad avanzare addirittura l’ipotesi di omosessualità. A mettere tutto in luce ora ci ha pensato Karina Cascella, la quale ha fatto sapere di avere scoperto l’identità della naufraga misteriosa che avrebbe corteggiato Marco Ferri ...