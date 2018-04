Intesa Salvini-Di Maio | subito Camere operative | Molteni presidente Commissione speciale

Telefonata Salvini-Di Maio - nuova Intesa : «Il Parlamento sia subito operativo» : intesa sul leghista Molteni per la presidenza della commissione speciale a Montecitorio: l’accordo raggiunto per poter varare il Def, il Documento di programmazione economica e finanziaria

Nessuna Intesa M5S-Lega. Scintille tra Di Maio e Salvini : Ma la matematica applicata alla politica non sempre porta al risultato che ci si attende e l'ipotesi di un ritorno alle urne in tempi brevi risulta essere la meno gradita al Colle. A completare un ...

Salvini : «Chiedo incontro a Di Maio. Senza Intesa si torna a votare» Fico : i partiti dialoghino per formare il governo : «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018», lo ha detto a Udine il leader della Lega Matteo...

Salta l'Intesa del centrodestra? Attrito tra Salvini e Meloni dopo Arcore Video : Le tensioni, i conflitti e le differenti strategie nel centrodestra pare non siano state ripianate nel vertice tenutosi oggi ad Arcore tra i vincitori delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. L'oggetto del contendere è su come arrivare ad una maggioranza che consenta di presentarsi dal Presidente Mattarella alle prossime consultazioni con la certezza di ottenere l'agognato incarico per formare un nuovo esecutivo. Il comunicato emesso al ...

Salvini cerca l'Intesa con Silvio ad Arcore. Grillo - Di Maio e Casaleggio riuniti ad Ivrea : Dopo lo stop dei 5 Stelle ad una intesa con un centrodestra che vede protagonista Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, con il Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, è riunito nella residenza del Cavaliere in vista del secondo giro di consultazioni al Colle. I grillini intanto sono riuniti ad Ivrea dopo l'apertura di Di Maio al Pd: sotterriamo l'ascia di guerra - aveva detto - e diamo un governo al Paese. Ma Maurizio Martina, segretario ...

Salvini : "Berlusconi si scordi un'Intesa col Pd" | Di Maio : "Da Arcore nessun cambiamento" : Il leader della Lega nel giorno del vertice del centrodestra ad Arcore: "Se c'è un tentativo da fare per formare un governo, è col M5s". Di Maio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento".

Matteo Salvini : “Nessuna Intesa col PD. Possibilità concreta di governo con M5S” : Nel giorno del nuovo vertice del centrodestra voluto da Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui, tra le altre cose, ha spiegato che non c’è alcuna Possibilità di provare a fare un accordo col Partito Democratico per la formazione del nuovo governo, anche se da Silvio Berlusconi era arriva qualche apertura.Salvini è categorico:Ho visto che anche Renato Brunetta continua a ...

Governo : Salvini - Intesa con i 5 stelle - ora una voce sola : Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: "Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli ...

