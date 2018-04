Internazionali | ' Prime partite del torneo a Piazza del Popolo'

Internazionali - Binaghi : 'Prime partite del torneo a Piazza del Popolo' : 'La prima vera grande notizia la dobbiamo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi: per la prima volta quest'anno le partite di pre-qualificazione agli Internazionali si inizieranno a giocare in Piazza ...

Tutto pronto per il nuovo album de Il Volo : le prime anticipazioni tra il pop e duetti sorprendenti con artisti italiani ed Internazionali : L'uscita del nuovo album de Il Volo è sempre più vicina: il trio di tenori italiani è quasi pronto al ritorno discografico, con un nuovo progetto che sarà sorprendente. In occasione del Festival di Sanremo, i ragazzi de Il Volo sono stati ospiti di Claudio Baglioni nel corso della seconda serata, lo scorso mercoledì 7 febbraio. Durante la giornata, in un'intervista a Il Quotidiano hanno rilasciato diverse dichiarazioni che fanno ben sperare ...