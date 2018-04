Internazionali di tennis | si comincia da piazza del Popolo

Alcune partite degli Internazionali di tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo : È stata presentata oggi la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in programma dal 7 al 20 maggio al Parco del Foro Italico di Roma, ma non solo. Dall’edizione di quest’anno infatti Alcune partite delle pre-qualificazioni verranno organizzate The post Alcune partite degli Internazionali di tennis di Roma verranno giocate in Piazza del Popolo appeared first on Il Post.

Tennis - Roma si prepara agli Internazionali Bnl : ... che ha già giocato nelle pre-qualificazioni superandole, che poche settimane fa è entrato nei primi 100 giocatori del mondo, ma che soprattutto ci ha dimostrato di saper affrontare qualche ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi : Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento le wild card per i tabelloni principali dei prossimi Internazionali d’Italia di Tennis, che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi. Il numero uno della FederTennis ha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e ...

Tennis - Roma si prepara agli Internazionali Bnl : È un appuntamento importante e prestigioso sia per lo sport internazionale, sia per la città di Roma. Il segno di un sodalizio con il Coni e la federazione. Questo tipo di manifestazione per noi ha ...

Tennis - Raggi contenta di Internazionali : E' un appuntamento importante eprestigioso sia per lo sport, sia per la città di Roma. Il segnodi un sodalizio con Coni e federazione. Questo tipo dimanifestazione per noi ha duplice valenza: abbiamo ...

Tennis - gli Internazionali di Roma scendono in strada 'Si giocherà a Piazza del Popolo' : Roma - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Clamorosa innovazione agli Internazionali di Roma, in programma dal 7 al 20 maggio prossimi. Per la prima volta alcuni incontri si disputeranno ...