Instagram nuovo filtro camera “Focus” per scattare foto ritratti

Barbara d’Urso - Instagram/ Il giallo del nuovo follower che lascia sotto choc : cosa nasconde quel like? : Barbara d’Urso e il mistero di Instagram: la nostra Carmelita lascia gli estimatori sotto shock, ecco quel nuovo follower che non ti aspetti, ma è durato molto poco...(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Instagram cambia di nuovo : il feed lo aggiorni tu : Perdere, per un soffio, un post intravisto con la coda dell’occhio all’apertura dell’app, perché Instagram ti ha rispedito al punto di partenza con un aggiornamento del feed improvviso: da oggi, non succederà più. Il social network fotografico, dopo aver prima abbandonato la disposizione cronologica dei post e poi aver introdotto quelli consigliati, annuncia alcune modifiche che puntano a rimettere un maggiore controllo – sul ...

I migliori hashtag Instagram (nuovo algoritmo 2018) : Sul fatto che Instagram sia ormai il social network del momento non ci sono più dubbi. A dimostrarlo è l’interesse degli utenti e delle aziende a investire qui il proprio tempo e denaro. A farla da padrone, in questo luogo un po’ magico sono le foto e i video, personalizzabili con tantissimi effetti messi a disposizione dall’applicazione. A questi elementi vanno poi associati degli hashtag, quelle strane parole che vedete ...

Joan Thiele : il nuovo singolo è 'Polite' - il videoclip registrato in live streaming via Instagram : Ad accompagnare la canozone è in arrivo un videoclip diretto da Federico Brugia girato in live streaming via Instagram dall'Apollo Milano. «Amo questa canzone perché l'ho scritta con un'amica, una ...

L'Instagram di Best Movie è tutto nuovo! Correte a scoprirlo su Bestmovie_mag - Best Movie : Ogni giorno, insomma, vi offriremo un buon motivo per venire a trovarci, raccontandovi " attraverso le immagini " novità, aggiornamenti, foto e curiosità dal mondo del cinema e dell'intrattenimento. ...

Jovanotti mostra su Instagram il nuovo look di Marco Mengoni (ma non tutti apprezzano) : “No ma i capelli di Mengoni che fine hanno fatto?“. “Mengoni?? Ma cosa ha fatto?”. E ancora, “Marco che ti è successo?”. Sono alcuni dei commenti apparsi sotto una foto postata da Jovanotti sul suo profilo Instagram. Nello scatto, Lorenzo è insieme a Marco Mengoni che sfoggia un inedito look: capelli rasati e piercing al naso. Una scelta che non tutti hanno apprezzato e infatti non sono in pochi a manifestare ...

ANTONELLA CLERICI HA UN NUOVO CANE/ Il ricordo di Oliver su Instagram : "Mi manca tanto" : ANTONELLA CLERICI e Vittorio Garrone in spiaggia con la piccola Maelle ed Argo, il CANE che lei ha regalato al suo compagno, ma precisa: "Non sostituirà Oliver, lui c'è sempre!".(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 22:01:00 GMT)

Opal Hair - il nuovo trend molto Instagrammabile : Sono stati definiti la version soft e 2018 degli Unicorn Hair. L’ultima tendenza che arriva da Instagram sono gli Opal Hair, rigorosamente con onde hollywoodiane, perché lo styling che rende maggiormente giustizia a queste colorazioni ricercate sono le onde in stile vecchia Hollywood, come quelle sfoggiate sui red carpet. Si tratta di un rosa metallizzato mixato con un arancione sorbetto, quasi fosse un ghiacciolo o zucchero filato, il ...

Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati : Facebook Messenger sta testando la possibilità di aggiungere una emoji all'immagine del proprio profilo, per esprimere il proprio stato d'animo quasi in tempo reale. Nel frattempo Instagram sta testando la possibilità di ricondividere i post di altri utenti sulle proprie storie. L'articolo Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“Un nuovo lavoro!”. Felicità per Georgette Polizzi di Temptation Island. La bellissima ragazza ha voluto dirlo a tutti attraverso un emozionante post su Instagram. Dopo le turbolenze amorose e i problemi di salute - ecco la novità che le porta la serenità : Georgette Polizzi rivela la grande novità riguardante la sua vita lavorativa, direttamente collegata alla sua passione. Ed ecco che i fan cercano subito di comprendere in cosa consiste realmente il suo cambiamento. Georgette di Temptation Island cambia lavoro. La fidanzata di Davide Tresse ha informato i suoi fan attraverso un post condiviso su Instagram in cui festeggia due mesi e lo fa all’interno del suo L.A.B. Sappiamo bene che ha ...

Alex Pettyfer Instagram : 'Sono io il nuovo volto di Diesel Fragrances' Video : Classe '90, 1 metro e 81 centimetri, biondo, occhi azzurri e viso da bello e dannato: ad Alex Pettyfer, astro nascente di Hollywood - che ha all'attivo gia' diversi film - non manca davvero nulla. Considerato dai più come il nuovo Brad Pitt del #Cinema internazionale, Alex è un viaggiatore, un sognatore un ragazzo estremamente curioso della vita. Recentemente ha concluso un lungo viaggio che lo ha portato dapprima in Spagna e poi in Italia a ...