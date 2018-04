Instagram Funzione “Ritratto” Nelle Stories | Cosa E’ | Come Si Usa

Instagram - in arrivo nuova funzione che sorprenderà gli utenti Video : Arriva anche in Italia la nuova funzione per Instagram che potrebbe sconvolgere le funzionalita' [Video] del social network?. #Instagram è uno dei social network più utilizzati dagli utenti e permette di scattare foto applicare filtri e condividerli in rete. Ora il social network delle foto mettera' una funzione aggiuntiva che potra' fare piacere ai milioni di utenti che lo utilizzano, infatti sara' possibile acquistare merce e qualsiasi ...

Instagram - scattare selfie con la qualità di una reflex? Ecco la funzione “ritratto” : Il marzo a due facce delle Storie di Instagram. Prima i giorni nefasti con l’addio (temporaneo) alle GIF con cui poter riempire le nostre Stories e poi i giorni… fasti, con la nuova modalità Ritratto con sfondo sfocato che sta ingolosendo milioni di Instagrammers. È un periodo frenetico per il social network fotografico più famoso al mondo. E al centro dei lavori dei seguaci di Kevin Systrom e Mike Krieger sono finite le Stories, ormai cavallo ...

“Wow!”. Instagram - la nuova funzione che ci permetterà di farlo con chiunque. Da anni gli utenti chiedevano questa interessante novità. Ora il sogno sta diventando realtà : Sia Facebook che WhatsApp (non a caso fanno capo entrambi alla stessa proprietà) hanno introdotto nel corso degli anni le varie funzionalità relative alla chiamata. Grazie alla banda larga, al 4 e 5G e la fibra, infatti, sono sempre di più le persone che decidono di chiamarsi tramite smartphone sì, ma non le solite chiamate urbane, interurbane e internazionali. Seppur le offerte della telefonia hanno registrato un importante calo dei ...