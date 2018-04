Innalzamento del livello del mare | a rischio specifiche coste del Mediterraneo | effetti

“Cambia il clima in FVG” : entro fine secolo aumento della temperatura da 2 a 5°C e Innalzamento del livello mare : E’ stato presentato oggi a Gorizia, nel corso di un convegno all’auditorium della Regione, uno studio sui cambiamenti climatici coordinato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Arpa, cui hanno collaborato le università di Udine e di Trieste, il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e l’Istituto di Scienze Marine ...

Maltempo Senigallia (AN) : Innalzamento del livello del fiume Misa : Le precipitazioni delle ultime ore unite allo scioglimento della neve causato dall’innalzamento delle temperature hanno determinato un innalzamento del livello del fiume Misa a Senigallia (AN). “Siamo ancora alla fase di preallarme e la situazione del Misa così come quella dei fossi minori è costantemente monitorata,” spiega in una nota il Comune. Per gli aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ...