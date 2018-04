Influenza | casi sospetti sotto valore soglia epidemica

Influenza - l’Iss : 160 morti e 744 casi gravi - tra cui 15 donne incinte : L’Influenza cala di intensità ma dall’inizio del monitoraggio (settembre) ad oggi i casi gravi sono stati 744, con ben 160 morti. Registrati anche 15 casi gravi di Influenza in donne in gravidanza, due delle quali decedute. E’ il bilancio del Rapporto della sorveglianza integrata dell’Influenza dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornato all’ultima settimana, la tredicesima del 2018. I livelli della ...

Influenza 2018 : ultimi “strascichi” - 105mila casi nell’ultima settimana : “Dalla dodicesima settimana del 2018 è terminato il periodo epidemico delle sindromi Influenzali e l’attività dei virus Influenzali è tornata ai livelli di base“: lo ha rilevato l’ultimo bollettino della rete InfluNet. “Il livello di incidenza della tredicesima settimana del 2018 è pari a 1,7 casi per mille assistiti. Nei bambini al di sotto dei cinque anni è pari a 4,2 casi per mille assistiti e pari a 1,4 nella fascia ...

Influenza : 133mila casi nell’ultima settimana : La ‘coda’ dell’Influenza colpisce ancora. Nell’ultima settimana (19-25 marzo) sono stati 133 mila gli italiani contagiati, secondo l’ultimo bollettino della rete Influnet. Stando agli esperti è comunque terminato il periodo epidemico delle sindromi Influenzali con 2,19 casi per mille assistiti. E l’attività dei virus Influenzali è tornata ai livelli di base. Il totale, dall’inizio della sorveglianza, è ...

Influenza e maltempo : 300mila nuovi casi e 300mila colpiti da sindromi paraInfluenzali : “Possiamo affermare che questa stagione Influenzale al momento è ‘congelata’ e non sta vedendo scendere il numero di nuovi casi di malanni: questa settimana se ne registrano almeno 300.000, e altrettanti 300.000 italiani sono finiti a letto per colpa di sindromi paraInfluenzali. Questo a causa del grande freddo della scorsa settimana e dell’enorme sbalzo di temperatura” successivo: lo ha dichiarato il virologo ...

Influenza 2018 : numero di casi gravi in aumento - 134 morti : Il numero di casi gravi confermati per Influenza, ricoverati da settembre 2017 in terapia intensiva, continua ad aumentare: l’ultimo bollettino FluNews dell’Istituto superiore di sanità riporta 652 casi, con 134 morti e dati “in continuo aggiornamento“. Si sono registrati 14 casi gravi di Influenza confermata in donne in gravidanza, 2 delle quali sono morte. Ben 11 vittime fra i bambini con meno di 14 anni di età. Nel ...

Influenza : quasi 7.5 milioni di casi - oltre 360 mila nell’ultima settimana : L’Influenza dei record continua a colpire. Nell’ottava settimana del 2018 – dal 19 al 25 febbraio – si sono ammalati circa 361.000 italiani, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 7.495.000 casi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Influnet diffuso dall’Istituto superiore di sanità. Diminuisce il numero di nuovi casi di sindrome Influenzale, e il livello di incidenza nel nostro ...

Influenza : è record con oltre 7 milioni di casi - 400mila nell’ultima settimana : Frenano i nuovi casi d’Influenza, che però in Italia hanno ormai superato quota 7 milioni. Nella settima settimana del 2018 – dal 12 al 18 febbraio – si sono ammalate circa 404.000 persone, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 7.124.000 casi, secondo le stime dell’ultimo bollettino Influnet. Un’Influenza ‘dei record’, “come non si vedeva dal 2004-2005 e poi con la pandemica ...

L'anno record dell'Influenza - durerà ancora un mese : "Quasi otto milioni di casi" : L'influenza 2018 non è già un ricordo. Anzi. "L’attività influenzale continuerà probabilmente ancora per alcune settimane. I motivi dell’elevato...

Influenza 2018 : numerosi casi “imprevisti” - l’epidemia durerà ancora settimane : “L’attività Influenzale continuerà probabilmente ancora per alcune settimane. I motivi dell’elevato impatto clinico (e anche mediatico) di questa stagione sono molteplici, ma l’elemento più significativo è la circolazione imprevista di un ceppo addizionale di Influenza B rispetto alle precedenti stagioni. Infatti, nella stagione in corso hanno circolato 4 distinti ceppi di virus dell’Influenza (AH1N1, AH3N2, ...

Influenza - anno nero : 112 morti di cui 11 bimbi - “casi evitabili con il vaccino” : Da settembre ad oggi, ben 11 bambini sotto i 14 anni, sono morti a causa del virus Influenzale. Se invece si tiene conto anche degli adulti, sono state ben 112 le persone decedute e 588 i casi gravi che hanno previsto il ricovero in terapia intensiva. Fra questi ci sono stati anche due donne in gravidanza decedute. Ad aggiornare le stime è il bollettino settimanale Flunews, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). In particolare, ...

Influenza : casi in calo soprattutto tra i bimbi - ma è ancora intensa : Nella sesta settimana del 2018, continua a diminuire il numero di casi di sindrome Influenzale anche se il livello di incidenza si mantiene ad un livello di “Media” intensità con 8,8 casi per mille assistiti: lo rileva il bollettino InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità. La diminuzione del numero di casi è generalizzato in tutte le fasce di età anche se più marcato in quelle pediatriche. Il livello dell’incidenza è pari a 27,8 casi ...

Allarme Influenza - medici di famiglia in allerta : “Attenzione ai molti casi di AH1N1 e per i pazienti non vaccinati” : “Tutti i medici di medicina generale della Fimmg Napoli sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale. A preoccuparci è il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche, ma anche l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche“. A tenere alta l’attenzione sull’epidemia influenzale sono i medici di famiglia della Fimmg ...