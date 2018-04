Industria 4 0 | a Padova a convegno oltre 150 big dell' elettronica ed automazione 2

Industria 4.0 : a Padova a convegno oltre 150 big dell'elettronica ed automazione : Padova, 11 apr. (AdnKronos) - Chi l'ha detto che solo in Estremo Oriente si può parlare di elettronica in termini competitivi? A sfatare questo mito è una tre giorni che vede Vigonza (Padova) capitale dell’elettronica. L'ormai tradizionale workshop organizzato dall'azienda Padovana I-TRONIK, giunto

Dazi : ConfIndustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto : Padova, 20 mar. (AdnKronos) – Quasi 2,7 miliardi in più dal 2009. La corsa dell’export veneto negli Stati Uniti si aggiorna con il fresco dato record del 2017 pari a 4,9 miliardi di euro (+4% rispetto al 2016), l’8% dell’export totale veneto, terzo mercato di riferimento (dopo Germania e Francia) e si conferma l’Eldorado. Dal 2009 ad oggi le esportazioni venete verso gli Usa sono cresciute del 118% (2,2 miliardi nel ...

Dazi : ConfIndustria Padova - minaccia per crescita in Usa - a rischio 4 - 9 mld export veneto (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Occorre scongiurare guerre commerciali che rischiano di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati – continua Finco -. Un’escalation che può cambiare gli equilibri in modo irreversibile. Per questo chiedo al Governo uscente e alle forze politiche premiate dal voto di non lasciare sguarnito questo fronte ma di fare blocco comune con ...

Contratti : ConfIndustria Padova - con riforma più spazio a produttività e crescita salari : Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti sociali su un tema strategico come il lavoro e le relazioni industriali, che sarà ora nostro compito insieme ai sindacati valorizzare ...

Elezioni : ConfIndustria Padova - priorità è governo stabile e credibile : Padova, 5 mar. (AdnKronos) - "Il voto ha dato un risultato chiaro, sia pure molto polarizzato tra aree geografiche e produttive del Paese, ma non nasconde la realtà di un Parlamento probabilmente privo di maggioranza. È il frutto avvelenato, ma già scritto di una legge elettorale sciagurata che andr

Impresa 4.0 : Bnl e ConfIndustria Treviso e Padova insieme a sostegno imprese : Treviso, 12 feb. (AdnKronos) – ‘Impresa 4.0 e Filiera 4.0″ espressioni di una ‘nuova rivoluzione industriale”, che BNL Gruppo BNP Paribas sta sostenendo grazie ad accordi con le diverse associazioni imprenditoriali sul territorio. è in questo contesto che la Banca ha siglato un accordo con Confindustria Padova e Unindustria Treviso per rispondere alle esigenze finanziarie delle aziende del territorio, a beneficio ...

Impresa 4.0 : Bnl e ConfIndustria Treviso e Padova insieme a sostegno imprese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Unindustria Treviso, Confindustria Padova e BNL si impegnano a presentare alle imprese associate le opportunità offerte dall’accordo, con l’intento di coinvolgere nella proposta quelle maggiormente attente a ricerca, sviluppo ed innovazione. A tal fine, BNL ha definito un’offerta di soluzioni per finanziamenti a condizioni competitive, concepite per gli investimenti in tecnologia ...