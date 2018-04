INCIDENTE IN A10 | TIR ROVESCIATO Autostrada riaperta dopo quattro ore | traffico in tilt

INCIDENTE in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt - riaperta una corsia| : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

INCIDENTE in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt tra Aeroporto e Pegli : Chiuso il tratto in direzione Savona. L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. Per le 10 prevista la riapertura di una delle due corsie di marcia

Operai travolti da un Tir - dopo l'INCIDENTE sull'A10 più sicurezza per gli operai : A seguito del tragico incidente avvenuto sull'A10 tra Albisola Superiore e Celle Ligure - che ha comportato la morte di due operai della cooperativa San Giovanni di Novi Ligure e di altri 5 feriti - ...

INCIDENTE stradale/ A10 - non solo il camion ribaltato : tamponamento fra Spotorno e Savona (10 febbraio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 10 febbraio 2018. Dervio, auto si schianta contro albero: grave 30enne. A Sciacca scooter si schianta contro un palo: morto un 16enne(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:27:00 GMT)