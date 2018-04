Incidente ai Caraibi | la nave da crociera Msc Armonia si schianta su una banchina

fanpage

: Incidente ai Caraibi: Msc Armonia si schianta su una banchina - Cronaca - La Nuova di Venezia… - nuova_venezia : Incidente ai Caraibi: Msc Armonia si schianta su una banchina - Cronaca - La Nuova di Venezia… - genovapostnews : #cronaca #genova - L'incidente a MSC Armonia nei Caraibi ripreso in video dal porto -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Per cause in corso di accertamento, come si vede in un video lasi è avvicinata ad alta velocità al porto di Roatan. L’impatto non ha provocato feriti.