In Veneto via libera alla sepoltura in giardino degli animali domestici

Trasporti - così dopo 30 anni e 1 miliardo il Veneto affossa il Sistema ferroviario metropolitano di collegamento : Scusate, ci siamo sbagliati. Il Veneto non avrà nessun Sistema metropolitano di superficie in grado di collegare città economicamente di primo piano nel Sistema produttivo italiano come Mestre, Padova, Vicenza e Treviso. Il trasporto pubblico targato Regione alza bandiera bianca. Non ci sarà nessun orario cadenzato con treni ogni quarto d’ora. E neppure l’integrazione tra i convogli su rotaia, gli autobus e i parcheggi. I pendolari ...

Coste : assessore Veneto - già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - "In poco meno di un decennio la Regione Veneto ha previsto una spesa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la difesa delle Coste. Un investimento previsto dallo studio - progetto elaborato su nostra richiesta nel 2016 dall'Università di Padova. Progetto che non è stato

Palermo : bombola gas finisce in compattatore - tragedia evitata in via Veneto : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - tragedia sfiorata questa notte, a Palermo, per una bombola del gas finita in un compattatore dei rifiuti. La bombola era all'interno dei contenitori di 'residuo non riciclabile' di un condominio di via Veneto. "E' un episodio molto grave - spiega il presidente facente

Pasqua : Veneto - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni : Padova, 28 mar. (AdnKronos) – Come di consueto, anche quest’anno nel periodo delle vacanze Pasquali e dei ponti di primavera saranno predisposti dei potenziati servizi di prevenzione e repressione reati nelle stazioni e negli ambiti ferroviari che ricadono sotto la giurisdizione del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto. L’incremento del flusso turistico che viene a registrarsi in questo periodo dell’anno, in ...

Veneto Banca - gup di Roma si dichiara incompetente : atti inviati a Treviso : Il gup di Roma ha disposto il trasferimento alla Procura di Treviso, per competenza territoriale, il procedimento che vedeva imputati undici tra ex responsabili di Veneto Banca e altri manager coinvolti in un’inchiesta sul tracollo finanziario dell’istituto di credito. Nei loro confronti, a secondo delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Bankitalia e della Consob e aggiotaggio. Il gup Lorenzo Ferri ha accolto ...

Infrastrutture : Veneto dà via libera a nuova società gestione Autostrada Ve- Ts : Venezia, 26 mar. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto ha approvato il provvedimento per la costituzione della nuova società, la cui denominazione sarà “società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.”, che sostituirà Autovie Venete S.p.A. nella gestione dell’Autostrada Venezia – Trieste con diramaz

Trenitalia : Veneto - cambia 'musica' per chi viaggia in treno : Verona, 21 mar.(AdnKronos) - Si chiamano Rock e Pop i due nuovi e moderni convogli della flotta regionale di Trenitalia, i cui modelli in dimensione reale sono stati presentati stamane in Piazza Bra a Verona: con la loro consegna al Veneto tra la fine del 2019 e il 2023, si segnerà un netto migliora