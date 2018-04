In permesso per 1300 giorni per assistere i familiari malati | ma andavano in vacanza

Infermiere e tecnico di laboratorio dell'Asl in permesso per assistere i familiari - sorpresi in vacanza : Hanno chiesto permessi retribuiti per assistere i familiari , invece un Infermiere e un tecnico di laboratorio dell' Asl sono stati sorpresi in vacanza. E per questo i due dipendenti infedeli , che ...

Muretti - ripostigli e gazebo - ecco le opere che (adesso) si possono realizzare senza permesso : La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il Paese diventa realtà. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 81 del 7 aprile) il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa – scrive il Sole24Ore, che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e ...

Pavimenti - impianti e molto altro : i lavori da fare in casa senza permesso : Quali sono le tipologie di lavori effettuabili in casa senza richiedere l'autorizzazione al Comune o il permesso di costruire? Sulla

Usufruivano del permesso per assistere famigliari - ma andavano in vacanza - denunciati dalla GdF : Teramo - Un’accurata indagine della Tenenza della Guardia di Finanza di Nereto, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, ha consentito di scovare due dipendenti dell’ASL di Teramo che si assentavano dal posto di lavoro fruendo illecitamente dei favori normativi, di cui all’art. 42 della Legge n. 151/2001 (congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con disabilità grave). Le indagini svolte, avviate d’iniziativa ...

Così il Congresso Usa ha permesso a Zuckerberg di vincere il primo round : Il primo round l’ha vinto Zuckerberg. Lo dice il mercato azionario, con Facebook Inc. che alla fine dell'audizione del Ceo davanti al Congresso Usa fa registrare un chiaro +4,5 per...

Fabrizio Corona : l’ex re dei paparazzi ha ottenuto il suo primo permesso : Fabrizio Corana, primo permesso dopo le tenute restrittive: compleanno in famiglia per l’ex re dei paparazzi Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere gli occhi di tutti sembrano ormai essere puntati su di lui. L’ex re dei paparazzi, infatti, è un personaggio che sempre ha fatto parlare di sé e, ancora oggi, continua ad […] L'articolo Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi ha ottenuto il suo primo permesso proviene ...

Edilizia libera - ufficiale l’elenco delle opere senza permesso : Finiscono in Edilizia libera 58 tipi di intervento, tra cui muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali, gazebo e pergolati. Una semplificazione che riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà solo una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini...

"Non mi piace che la Celentano giudichi l'aspetto fisico dei ballerini. Ho lavorato con i più grandi - nessuno si è mai permesso" : "Non mi piace". È categorica Heather Parisi nel commentare quanto successo nella prima puntata di Amici. L'episodio al quale si riferisce la ballerina è l'accusa che Alessandra Celentano ha rivolto a una delle allieve della scuola. L'insegnante, infatti, si è scagliata contro Lauren "rea" di non avere i requisiti fisici per poter intraprendere una carriera da danzatrice: non avrebbe il fisico esile e asciutto che è ...

Juve prepara missione Madrid - Dybala in permesso : Allenamento sotto la pioggerella a Vinovo per la Juventus alla vigilia della partenza per Madrid dove tenteranno la remuntada 'impossibile' contro il Real che all'andata ha vinto 3-0. Tre assenti, ...

Luisa Zappini - alle Hawaii in permesso con la legge 104/ Provincia di Trento - il legale : "Non voleva truffare" : alle Hawaii in permesso con la 104, arrestata Luisa Zappini. Dirigente della Provincia di Trento, invece che a curare un parente era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi e alle Maldive(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:07:00 GMT)