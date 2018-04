In bici lungo la via Claudia Augusta | il fascino dell' antica Roma rivive a pedali

Pozzuoli - ai domiciliari 10 dipendenti di un parcheggio comunale. In bici sul lungomare durante l’orario di lavoro : Timbravano il cartellino, ma invece di lavorare nel parcheggio comunale facevano un giro in bicicletta o in scooter sul lungomare di Pozzuoli. Dieci dipendenti di una struttura multipiano della città partenopea sono finiti agli arresti domiciliari. Sette di loro sono accusati di associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione, mentre per tutti c’è quella di truffa continuata aggravata. I sette dipendenti del ...

Pozzuoli - in bici sul lungomare invece che al lavoro : arrestati 10 dipendenti comunali : Ancora furbetti del cartellino . Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a ...

Assenteismo a Pozzuoli (Napoli) : 10 dipendenti del parcheggio comunale andavano in bici sul lungomare invece che a lavorare : Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato 10 dipendenti - ora ai domiciliari - del parcheggio comunale multipiano. Per 7 degli indagati è ipotizzata l'associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione.I sette, è l'accusa, non si limitavano ...

In bicicletta lungo le ferrovie dismesse : 5 itinerari in Italia : Le ferrovie dismesse in Italia sono decine. Il treno non passa più su oltre 7.000 chilometri di binari. Sono sempre di più, però, le iniziative messe in atto per recuperare questi beni e farne mete di turismogreen. Finora i progetti, realizzati o da realizzare, riguardano circa 1.300 km di linea ferroviaria in disuso. In questi luoghi, dove prima fischiava il treno, oggi si fa trekking o si va in bici.Sono tanti gli esempi ...