wired

: Umberto Eco consigliava di leggerlo di nascosto, sotto il banco, come se fosse un libro proibito. Un appassionante… - RaiTre : Umberto Eco consigliava di leggerlo di nascosto, sotto il banco, come se fosse un libro proibito. Un appassionante… - MilanoCitExpo : In anteprima il mondo robotico dei Plastic Made Sofa #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : In anteprima il mondo robotico dei Plastic Made Sofa -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Isono una band indie rock con attitudini psichedeliche originaria di Bergamo, che ha esordito con un primo album dal titolo Charlie’s Bondage Club (2010), seguito dall’ottimo Whining Drums (2013) che ha ricevuto buone attenzioni da più parti. Mancavano da un po’, ed eccoli ritornare con il video Robot Toys, il primo estratto che anticipa il nuovo album previsto per la fine del 2018. Nel videoclip che Wired pubblica in, diretto da Nicola Cordì, si esplorano le esperienze di un piccolo robot di pochi centimetri in unfinalmente libero dagli umani. Il finale, però, può presentare delle piacevoli sorprese inaspettate, anche per chi ha un cuore di metallo. InildeiWired.