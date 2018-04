In 2017 boom del Chianti | crescita dell' 8 | 5% e incassi da record

Cassa Rurale di Trento - è boom Utili raddoppiati nel 2017 : La seconda è il fatto che l'economia continua a non chiedere sostegno». Come dire: «Il cavallo ha ripreso a correre ma non si ferma per bere». Così, per le costruzioni, delizia degli anni d'oro della ...

Viggianello - trend turistico in crescita : boom di turisti nel 2017 : E’ il borgo di Viggianello a guidare il turismo nel Parco Nazionale del Pollino, versante lucano. Aumentano sia gli arrivi che le presenze nel 2017 grazie al lavoro messo in campo dall’Amministrazione Comunale e dal costante lavoro degli operatori turistici del borgo. Il borgo, annoverato tra i più belli d’Italia, fiore all’occhiello del Parco Nazionale del Pollino, ha infatti ricevuto risposte positive nel settore turistico. I numeri parlano ...

Viggianello - trend turistico in crescita : boom di turisti nel 2017 : ... hanno creato quel sistema di virtuoso tra amministrazione ed attività produttive, indispensabile per raggiungere risultati concreti, che tradotti significano economia reale". Insomma, il borgo di ...

Sea - ricavi in crescita nel 2017 - boom passeggeri a Malpensa : Traffico di passeggeri da record, ricavi ed Ebitda in crescita nel 2017 per il sistema aeroportuale gestito dal Gruppo Sea : Milano Malpensa e Milano Linate. Sono questi i dati che emergono dal ...

2017 record per la Banca d'Italia Utile boom a 3 - 9 miliardi di euro Il risultato più elevato mai raggiunto : "Il bilancio della Banca si chiude con un Utile netto di 3,9 miliardi di euro. E' il risultato più elevato mai raggiunto dall'Istituto". Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante il suo intervento all'assemblea annuale della Banca d'Italia per l'approvazione del bilancio 2017 Segui su affaritaliani.it

Consob - nel 2017 boom di ricorsi all'arbitro delle controversie. Pesano le Banche venete : boom di ricorsi all'arbitro per le controversie finanziarie , Acf, nel 2017. Secondo quanto i dati diffusi dalla Consob, nel suo primo anno di operatività il sistema di risoluzione stragiudiziale ...

Consob : nel 2017 boom ricorsi a arbitro : ANSA, - ROMA, 26 MAR - boom di ricorsi all'arbitro per le controversie finanziarie , Acf, nel 2017: secondo i dati diffusi dalla Consob, nel suo primo anno di operatività il sistema di risoluzione ...

Casa - Tecnocasa : +4 - 9% compravendite 2017 - a Bari è boom con +15 - 1% : Roma, 14 mar. , askanews, L'Ufficio Studi del Gruppo TecnoCasa, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, ha analizzato l'andamento delle compravendite nelle grandi città italiane nel ...

ENAV svela il Piano Industriale dopo il boom di utili nel 2017 : Teleborsa, - ENAV alza il velo sul Piano Industriale al 2022 dopo aver riportato una forte crescita del bilancio nel 2017 . Per quanto riguarda i risultati, l'esercizio si è chiuso con un utile netto ...

ENAV svela il Piano Industriale dopo il boom di utili nel 2017 : ENAV alza il velo sul Piano Industriale al 2022 dopo aver riportato una forte crescita del bilancio nel 2017 . Per quanto riguarda i risultati, l'esercizio si è chiuso con un utile netto consolidato ...

UE - boom di brevetti nel 2017. Italia al top tra i 28 per aumento delle richieste : Torna la voglia di innovazione in Europa e l'Italia non resta a guardare. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dall' Ufficio europeo dei brevetti , European Patent Office, o EPO, nel 2017 sono ...

Donne - occupazione boom : 40 - 3% Ma quasi tutti contratti a tempoPil 2017 al top dal 2010. Debito giù : La disoccupazione a gennaio risale all'11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre). E' quanto rileva l'Istat. La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere a gennaio (+2,3%, +64mila) dopo cinque mesi consecutivi di calo Segui su affaritaliani.it

Nel 2017 crescono gli occupati - ma è boom tempo determinato : crolla il posto fisso : Nel 2017 crescono gli occupati, ma è boom tempo determinato: crolla il posto fisso Dati in chiaroscuro quelli dell’Inps sul mercato del lavoro. Se da una parte gli occupati sono quasi mezzo milione in più, continuano a scendere i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato. L’incidenza sul totale delle assunzioni si ferma al “23,2% […] L'articolo Nel 2017 crescono gli occupati, ma è boom tempo determinato: crolla il ...

Nel 2017 crescono gli occupati - ma è boom tempo determinato : crolla il posto fisso : Dati in chiaroscuro quelli dell'Inps sul mercato del lavoro. Se da una parte gli occupati sono quasi mezzo milione in più, continuano a scendere i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato. L'incidenza sul totale delle assunzioni si ferma al "23,2% nei dodici mesi del 2017 contro il 42% del2015".