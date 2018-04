Imprese : Assolombarda - pressione fiscale locale +9% in 5 anni (2) : (AdnKronos) - Per Carlo Ferro, vicepresidente di Assolombarda con delega a Politiche industriali e Fisco, si tratta di "un lavoro importante che monitora ben 250 comuni, mettendo a disposizione delle Amministrazioni comunali una fotografia complessiva dell’impatto della fiscalità locale sulle attivi

Imprese : Assolombarda - pressione fiscale locale +9% in 5 anni : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - La pressione fiscale locale resta su livelli elevati anche per il 2017 e, anzi, cresce guardando all’intervallo 2012-2017. È quanto emerge dal sesto rapporto sulla fiscalità locale promosso da Assolombarda, che analizza la pressione fiscale esercitata dai comuni della C