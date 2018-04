Impresa della Roma contro il Barcellona | il delirio dei tifosi giallorossi

Champions - Impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della Commissione Europa : “Dajeeeee Roma! Gialla come er sole, rossa come er core mio!”. Esulta così, con un tweet tutto giallorosso, anche il vice presidente della Commissione Europa, Frans Timmermans che dopo l’impresa della squadra di Di Francesco si è unito alla festa. L’olandese, che ha studiato a Roma, non ha mai nascosto di essere un grande tifoso romanista. L'articolo Champions, impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della ...

Roma-Barcellona - il tweet della Juventus dopo l’Impresa giallorossa [FOTO] : Roma-Barcellona, impresa clamorosa dei giallorossi nella gara di Champions League valida per i quarti di finale, risultato storico e qualificazione in semifinale, adesso la squadra di Di Francesco si candida ad essere ancora più protagonista. Poco dopo il successo della Roma è arrivato anche il tweet da parte della Juventus: “Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di ...

Roma show - è la più grande Impresa della storia della Champions League : Barcellona dominato ed eliminato - sarà semifinale - super Liverpool [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

Roma show - è la più grande Impresa della storia della Champions League : Barcellona dominato ed eliminato - sarà semifinale [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

Storica Impresa della Roma : 3-0 al Barça - vola in semifinale. Messi e compagni ko : Doveva succedere un miracolo e il miracolo è successo. La Roma vince 3-0 all’Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di Champions League, e conquista l’accesso alle semifinali. Una prestazione straordinaria, quella della squadra di Di Francesco, che si porta in vantaggio al 6’ minuto con la rete di Edin Dzeko. Il bosniaco stoppa di destro sul lan...

Peter Sagan - Impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix : sul pavè più duro del mondo una delle azioni più belle della storia del ciclismo : Distacchi impressionanti per un'azione leggendaria: Sagan aveva già vinto il Fiandre nel 2006 ed è il primo Campione del mondo a vincere la Roubaix dal lontanissimo 1981 quando ci riuscì Hinault . ' ...

Champions - arriva a 13 la posta l'Impresa della Roma : TORINO - La situazione della Roma è particolarmente difficile. I giallorossi affrontano domani il Barcellona al Camp Nou e avranno bisogno di un'impresa vera e propria a guardare le quote sul match. I ...

Europa League : Impresa della Lazio ai quarti - Dinamo Kiev distrutto 2-0 : La Lazio si qualifica per i quarti di finale di Europa League. I biancocelesti hanno battuto 2-0 in trasferta la Dinamo Kiev dopo il 2-2 dell'andata. A segno Lucas Leiva al 23' del primo tempo, di De ...

Ivano Beggio e l'Impresa della velocità. Addio all'ex patron dell'Aprilia : Ivano Beggio è morto oggi a 73 anni e il mondo delle moto deve a lui gran parte dei suoi , ultimi, anni più belli. Un'impresa soprattutto sportiva, intesa come Motomondiale. Perché tenersi dietro per ...

Impresa della Fasport Itala - 3-2 - al Nike Giardini - il Limina riconquista la vetta con un super Carpillo. Avanza il ciclone Antillese. ... : Nella ripresa non succede nulla, per la cronaca un calcio di rigore sbagliato da Crementi …..arriva il triplice fischio finale con l'Antillese che vola sempre più su. Per il resto il cartellone della ...

La stampa estera celebra l'Impresa della Juve : l'impresa della Juventus a Wembley trova ampio spazio sulla stampa internazionale che celebra l'impresa dei bianconeri. 'Via in 169 secondi' , il titolo del Times , con riferimento al tempo trascorso ...

L'Impresa della Juventus a Wembley : Dybala ancora decisivo : Mercoledì 7 marzo abbiamo assistito al ritorno del match tra Tottenham e Juventus: i bianconeri, guidati dall'allenatore Massimiliano Allegri partivano da sfavoriti, in quanto all'andata davanti ai propri tifosi hanno pareggiato 2-2 con la formazione di Pochettino. Bisogna sottolineare che i bianconeri hanno mostrato una grande prova di carattere, come ha dimostrato la reazione degli uomini di Allegri allo svantaggio iniziale, con cui si è ...

Champions. Impresa della Juve a Wembley : Grande Juventus. La squadra bianconera vince a Wembley 2-1 contro il Tottenham e si qualifica per i quarti di finale

Missione ‘Passaggio a Nord Est’ per replicare la storica Impresa del 2012 : a bordo anche la bandiera della Città di Torino : Ci sara’ anche un po’ di Torino nel ‘Passaggio a Nord Est’ della Best Explorer, l’imbarcazione italiana che si prepara a replicare l’impresa storica del 2012 quando aveva percorso la rotta marittima fra Atlantico e Pacifico passando a Nord dell’America. Non solo a guidare la spedizione sara’ ancora una volta lo skipper torinese Nanni Acquarone, ma a bordo del cutter che costeggera’ il ...