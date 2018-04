huffingtonpost

I beni immobili confiscati che diventano debiti...governi capaci ne sono mai esistiti? - Immobili confiscati e abusivi, occorre un cambio di passo

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Oltre 17mila glie in gestione all'Agenzia nazionale. Molti di più quelli ancora nella fase di sequestro, stimati in almeno altri 40mila. Un patrimonioare immenso. Beni che, in base alle norme attuali, dovrebbe essere destinati a associazioni, attività sportive, scopi benefici ma che in realtà si trovano in condizioni che ne impediscono qualsiasi utilizzo. Inservibili e spesso senza alcun valido titolo edilizio.In base alla legge questiandrebbero abbattuti. "Pessimo stato manutentivo, tanto da risultare allo stato inadatti per finalità sociali o per qualsiasi altra destinazione funzionale, forieri di spese e aggravi in capo al bilancio della Città metropolitana, nonché di rischi per la sicurezza altrui." Questo il giudizio riportato nella recente inchiesta di Repubblica del 7 aprile che racconta ...