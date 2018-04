“Il suo cuore… colpa vostra” Romina e la salute di Al Bano

Suora - ‘confessione choc’ di Francesco/ “Il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi” : Suora argentina Martha Pelloni e la "confessione choc" che Francesco avrebbe detto su preservativo e contraccezione: «il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:15:00 GMT)

“Il mio cane è posseduto”. Follia contro l’animale : convinta di una tesi assurda - ecco cosa fa la padrone al suo “amico” a quattro zampe. Un gesto sconsiderato - dettato da una motivazione ancor più inspiegabile : Una scena di violenza inaudita, un gesto apparentemente sconsiderato e brutale dietro il quale si nasconde una realtà ancora più folle, fatta di fragilità e paranoie, di dolori mai superati che hanno spinto questa ragazza a macchiarsi di un crimine orribile. A raccontare la vicenda, che ha scioccato gli utenti sui social di tutto il mondo, è la Nbc. Protagonista una ragazza di 28 anni di nome Noel G. Moor, che vive nella città di ...

Morta Monica Brenna - la blogger della cucina approdata in tv : “Il suo sorriso ci mancherà” : Monica Brenna, in arte MonniB, è Morta a 48 anni per un male incurabile. Famosa blogger culinaria, è diventata negli anni scorsi volto noto anche di Rete 4 e Gambero Rosso Channel, dove presentava le sue ricette fantasiose. "Abbiamo passato anni di belle collaborazioni, ci mancherai".Continua a leggere

“L’angoscia in un volto”. La disperazione di Rita. Al funerale di Fabrizio Frizzi c’erano tutti e non poteva mancare la Dalla Chiesa - l’ex che non lo ha mai dimenticato : “Il suo dolore è stato straziante” : Una splendida mattina di sole, piazza del Popolo è gremita di persone, ma la ricorrenza è triste. Roma ha salutato così Fabrizio Frizzi che si è spento nella notte tra il 25 e il 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea. Alla Chiesa degli Artisti per rendergli omaggio c’erano proprio tutti, dai comuni cittadini, ai colleghi, agli amici, fino alle persone care, quelle più strette. Ma una cosa ha unito tutti: una più che visibile commozione. La ...

Miccichè : “Il 7 maggio Lega a avrà il suo cda” : ”Ci siamo dati appuntamento al 7 maggio per definire tutti gli organi collegiali. Si nominerà il consiglio nella sua interezza, lavoreremo per una condivisione o ancora meglio per l’unanimità tra tutte le componenti. La Lega A avrà un CdA e una gestione ordinaria, come tutte le aziende”. Lo ha detto il nuovo presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, al termine dell’assemblea dei club nella sede romana del ...

“Il suo ultimo regalo”. È successo proprio il giorno della morte di Fabrizio Frizzi. Una grande e inaspettata sorpresa (soprattutto per qualcuno) : La morte di Fabrizio Frizzi è stato uno choc per il pubblico italiano. Migliaia di persone si sono recate presso la camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini e altrettante si sono precipitate a piazza del Popolo a Roma dove si sono svolti i funerali del conduttore nella Chiesa degli Artisti. La bellissima omelia di don Walter Insero ha commosso tutti i presenti alla funzione religiosa. E poi le letture di Milly Carlucci, ...

Miccichè : “Il 7 maggio Lega a avrà il suo cda” : ”Ci siamo dati appuntamento al 7 maggio per definire tutti gli organi collegiali. Si nominerà il consiglio nella sua interezza, lavoreremo per una condivisione o ancora meglio per l’unanimità tra tutte le componenti. La Lega A avrà un CdA e una gestione ordinaria, come tutte le aziende”. Lo ha detto il nuovo presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, al termine dell’assemblea dei club nella sede romana del ...

“Il dolore di Carlotta”. Frizzi : la camera ardente. Migliaia di persone per l’estremo saluto a Fabrizio. Ma su tutti spiccava lei : la moglie accanto al feretro del suo amato : Una giornata difficile, di grande dolore per la famiglia di Fabrizio Frizzi. Ma forse un po’ di conforto è arrivato, grazie alle Migliaia di persone che sono giunte fuori dalla camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini per dare l’ultimo saluto all’amato Fabrizio. Non poteva mancare chiaramente Carlotta Mantovan, l’amata moglie e madre di Stella che oggi ha appena 5 anni e ha perso il suo papà. Al suo fianco il direttore ...

Incinta a 14 anni dopo uno stupro - muore durante il parto : “Il suo corpo non era pronto” : Incinta a 14 anni dopo uno stupro, muore durante il parto: “Il suo corpo non era pronto” In Paraguay, un’adolescente di 14 anni è morta durante il parto. Era rimasta Incinta dopo aver subito le violenze sessuali di un uomo di 37 anni. “Il suo corpo non era pronto per una gravidanza”, ha dichiarato il […]

Incinta a 14 anni dopo uno stupro - muore durante il parto : “Il suo corpo non era pronto” : In Paraguay, un’adolescente di 14 anni è morta durante il parto. Era rimasta Incinta dopo aver subito le violenze sessuali di un uomo di 37 anni. “Il suo corpo non era pronto per una gravidanza”, ha dichiarato il direttore dell’ospedale. Nel Paese sudamericano, dove ogni giorno 4 minori sono vittime di abusi sessuali, la legislazione non permette l’interruzione di gravidanza nei casi di stupro o incesto.Continua a leggere

“Il suo periodo buio”. Fabrizio Frizzi - a poche ore dalla morte arriva la rivelazione inaspettata. Ciò che si è saputo sul conduttore è molto diverso dalla “versione” che tutti conoscevano : Se ne è andato a 60 anni appena compiuti e ha spezzato il cuore di tutti. Scomparso prematuramente all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto enorme. E tanto dolore dietro di sé. Una carriera, la sua, iniziata quando Frizzi era poco più che ventenne. Erano gli anni ’80 e Frizzi iniziò il suo percorso con il programma per bambini Pane e marmellata. Tanti furono i programmi che condusse fino ...

“Il suo corpo è lì”. Isabella Noventa - ultime notizie : finalmente uno spiraglio di luce per i familiari della segretaria di Albignasego : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione del caso. Il giallo della segretaria di Albignasego uccisa a 54 anni nella tra il 15 e il 16 gennaio 2016, sta ancora oggi facendo parlare di sé, presentandosi come uno dei delitti più atroci e inspiegabili dopo quello Manuela Orlandi. Gli avvocati dei tre in carcere condananti in primo grado per l’omicidio, Freddy Sorgato (ex ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - la diretta – Salvini : “Il problema di Berlusconi sono i suoi. A Palazzo Chigi vado io” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, ...

“Il suo cuore sta cuocendo”. Orrore infinito. Una coppia come tante : ma la realtà era diversa. Prima compie sul suo corpo un vero scempio - poi chiama la polizia : “Quello che abbiamo visto non è umano…” : Una storia dell’Orrore che arriva dalla Russia e che per la sua atrocità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il protagonista di questo evento di cronaca si chiama Alexey Yastrebov, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per l’omicidio della 27enne Ekaterina Nikiforova. Un delitto dai contorni decisamente macabri, dal momento che il 35enne non solo ha ucciso la donna, ma ne avrebbe anche mangiato il cuore. Secondo il quotidiano ...