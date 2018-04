Il Segreto torna in prima serata | Camila rivela di essere incinta | anticipazioni puntata

Verissimo ospiti : dal 14 aprile tornano le interviste agli attori de Il Segreto : ospiti di Verissimo, sabato 14 aprile: tornano gli attori de Il Segreto Dopo qualche settimana di pausa, tornano a Verissimo le interviste agli attori de Il Segreto. A farlo sapere è stata la stessa Silvia Toffanin nell’ultima puntata del programma di Mediaset. In concomitanza con il ritorno della soap spagnola al sabato pomeriggio di Canale […] L'articolo Verissimo ospiti: dal 14 aprile tornano le interviste agli attori de Il ...

Quando torna Pepa del Segreto? Anticipazioni spagnole sul suo rientro : Quando torna Pepa del Segreto? Da Quando è andata via (ormai sono passati alcuni anni) ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori, che non hanno trovato nessun altro personaggio alla sua altezza: è piaciuta tanto la favola di Gonzalo e Maria, è vero, ma non tanto quella di Pepa e Tristan, che resterà una delle più appassionanti della storia delle telenovelas spagnole. Per questo motivo, si spera ardentemente di poter rivedere ...

Il Segreto Anticipazioni 22 marzo 2018 : Candela torna a Puente Viejo : Candela torna finalmente a casa, ma non è contenta, la donna farà pressione su Severo per abbandonare quel luogo di tristi ricordi.

Il Segreto torna in prime time (anticipazioni) : Il Segreto E’ durata poco la “pausa di riflessione” de Il Segreto, che nelle ultime settimane ha saltato l’appuntamento in prime time. Lunedì 19 marzo 2018 la telenovela spagnola tornerà nella fascia oraria più prestigiosa per aiutare Canale 5 a contrastare il colosso Montalbano, che in replica ha battuto senza difficoltà anche L’Isola dei Famosi. A seguire le anticipazioni complete di tutte le puntate che andranno ...

Il Segreto : torna il serale - ecco quando Video : #Il Segreto: torna la puntata serale, dopo una lunga pausa dalla rete ammiraglia Mediaset. I continui cambi di palinsesto hanno costretto i vertici a spostare i programmi in prime time, in modo da evitare la concorrenza con i colossi Rai, in primis Il Commissario Montalbano. Per quanto riguarda invece le anticipazioni della soap, vi possiamo dire che la prossima settimana vedremo il ritorno di un personaggio storico, che lascera' senza fiato ...

Il Segreto trame al 23-03 : Marcela guarita - Candela torna - Camila sviene Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il grave incidente di Prudencio [Video]. Le trame settimanali dal 19 al 23 marzo rivelano che ci saranno buone notizie per Marcela, mentre un ritorno a Puente Viejo emozionera' i fans di Canale 5. Anticipazioni ''Il Segreto'': Marcela esce dal coma Le anticipazioni delle puntate [Video] de ''Il ...

Il Segreto trame al 23-03 : Marcela guarita - Candela torna - Camila sviene : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il grave incidente di Prudencio. Le trame settimanali dal 19 al 23 marzo rivelano che ci saranno buone notizie per Marcela, mentre un ritorno a Puente Viejo emozionerà i fans di Canale 5. Anticipazioni ''Il Segreto'': Marcela esce dal coma Le anticipazioni delle puntate de ''Il Segreto'' trasmesse ...

Maria torna al Segreto : da Cuba a Puente Viejo - anticipazioni sulle nuove puntate : Maria torna al Segreto da Cuba? A Puente Viejo ci saranno altri problemi da risolvere: credeva di aver ritrovato la serenità dopo quello che è successo con suo padre Severiano, ma invece si aprirà un nuovo periodo che la renderà inquieta e che riguarderà Francisca Montenegro in prima persona. Sappiamo tutti come è stato il rapporto fra Francisca e Maria del Segreto: nonostante tutto quello che ha subìto, la ragazza non riuscirà a ...

Il Segreto anticipazioni : Candela torna a Puente Viejo - ecco quando : Anticipazione Il Segreto: ecco quando va in onda il ritorno di Candela a Puente Viejo Le anticipazioni de Il Segreto ci regalano finalmente delle ottime notizie. A Puente Viejo sembra che la tragedia sia sempre dietro l’angolo, ma stavolta vi parliamo di un lieto evento. Come è già noto a tutti i fan della soap […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela torna a Puente Viejo, ecco quando proviene da Gossip e Tv.

AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 22 febbraio 2018 : il Segreto per ritornare al passato : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni del 22 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. La squadra viene attaccata da Kasius, ma Robin svela a May come ritornare indietro. (Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 08:11:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : Candela torna a Puente Viejo - Carmelo sindaco : Anticipazione Il Segreto: Candela decide di tornare a Puente Viejo con Carmelito Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto i telespettatori vedranno Severo non riuscire più a parlare con Candela. Sappiamo bene che la dolce pasticcera è lontana da Puente Viejo insieme al piccolo Carmelito da ormai diverso tempo. La signora Santacruz ha dovuto […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Candela torna a Puente Viejo, Carmelo sindaco ...

