Il Segreto - anticipazioni spagnole : Fè si suicida impiccandosi - ecco il motivo : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la serie che da diversi anni va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Da terra spagnola arrivano delle clamorose ed inaspettate anticipazioni su uno dei personaggi storici dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra. Stando agli spoiler, la domestica Fè morirà tragicamente. In che modo uscirà di scena la simpatica cameriera dai capelli rossi? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 16-21 aprile 2018 : Fe lascia Puente Viejo! Beatriz ed Aquilino organizzano una fuga d’amore! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile 2018: Aquilino e Beatriz pianificano una fuga a Parigi! I sospetti di Julieta! Anticipazioni Il Segreto: Francisca minaccia Candela e Julieta che nutre forti sospetti su Saul! Mauricio inconsolabile dopo la partenza di Fe! Gli intrighi di Aquilino continuano ancora… Cosa succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5? Quali emozioni e colpi di ...

Anticipazioni Il Segreto : il matrimonio di CARMELO e ADELA : A Il segreto, nei prossimi mesi CARMELO Leal (Raul Peña) e la maestra ADELA (Ruth Llophis) riusciranno a sposarsi; il lieto evento, com’è già noto, verrà però messo seriamente a repentaglio dalla perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas): indisposta per la costruzione di un serbatoio municipale che le ha fatto perdere tantissimi lavoratori, la dark lady si vendicherà rivelando ad Ulpiano Talavera (Javier Villalba) che CARMELO è ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 11 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 11 aprile 2018: Camila decide di domandare ad Aquilino se sia fondato il “gossip” che circola a Puente Viejo in relazione ad una sua presunta storia con Beatriz… Aquilino dice a Camila di non avere alcun coinvolgimento sentimentale con Beatriz, mentre Emilia consiglia a quest’ultima di non ascoltare le dicerie dei paesani… Herminia riferisce ad Adela di aver visto ...

Il Segreto / Anticipazioni settimanali : Camila incinta - Aquilino sempre più vicino a Beatriz ma… : Il Segreto, Anticipazioni e news settimanali: Camila incinta, Beatriz le chiede scusa mentre Aquilino le si avvicina sempre di più per consolarla dopo la delusione ricevuta da Matias.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:31:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018: Francisca dice a Prudencio che permetterà a Julieta di affittare una delle sue proprietà, ma durante la notte la fa distruggere da Mauricio. Hernando e Nicolas si chiariscono e recuperano la loro amicizia. Aquilino approfitta del prestito fatto a Hernando per metterlo alle strette. Prudencio porta Julieta a vedere la nuova casa in cui alloggerà con sua nonna, ma i ...

Il Segreto - anticipazioni aprile : Aquilino seduce Beatriz - ma a quale scopo? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente interessato al salvataggio di Nicolas [Video] nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler svelano che Beatriz si lascera' andare alla passione con Aquilino, non sapendo che le sue intenzioni non sono sincere. anticipazioni Il Segreto: Beatriz e Aquilino, nuova coppia Le anticipazioni delle puntate ...

Il Segreto : CANDELA perdona VENANCIA ma c’è da fidarsi? [Anticipazioni] : Nell’arco delle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto, i telespettatori italiani avranno occasione di familiarizzare con il volto di VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera di CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): madre di Ricardo Arias (Alain Hernandez), il primo marito della pasticciera, l’anziana arriverà a Puente Viejo in uno stato di salute piuttosto precario e, in più di una circostanza, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 10 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 10 aprile 2018: Saul, Prudencio e Nicolas proseguono nelle ricerche di Julieta Uriarte, mentre Adela cerca di coinvolgere la Guardia Civile… A Puente Viejo si inizia a mormorare sul rapporto di “affettuosa amicizia” che è nato tra Beatriz Dos Casas e Aquilino Benegas… Dolores Miranar è molto arrabbiata, in quanto Don Berengario sta ricevendo tutti i meriti ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 9 al 14 aprile 2018 : Molto movimentate le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap iberica il Segreto. Le anticipazioni di questa settimana mostrano la scomparsa di Julieta, che distrutta dal dolore per la perdita della figlia Ana, non sarà nemmeno in grado di partecipare al suo funerale. Camila, intanto, sta vivendo dei momenti molto particolari, da un lato il marito è ricorso ad un usuraio e dall’altro una notizia la sta seriamente preoccupando, di ...

IL Segreto anticipazioni : AQUILINO vuole fare l’amore con BEATRIZ : Le trame de Il SEGRETO diventano sempre più avvincenti grazie alle numerose vicissitudini che i protagonisti di Puente Viejo andranno a creare. È il caso della giovane BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) che – dopo svariati tentativi di riprendere la relazione con Matias Castañeda (Ivan Montes), ormai sposato con Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) – si è gettata tra le braccia di AQUILINO Benegas (Raul Tortosa) per poter ricevere ...

Il Segreto - anticipazioni : Prudencio vuole costituirsi : Il Segreto Gli echi del grave incendio che ha ucciso la figlia di Julieta si sentono ancora a Puente Viejo, e provocano tanti rimorsi. A pentirsi per gli errori commessi sono in particolare Prudencio, che intende costituirsi, e Mauricio, mentre ad andare avanti normalmente, anzi a tentare di insabbiare tutto, è la solita donna Francisca. A seguire le anticipazioni complete di tutte le puntate de Il Segreto che andranno in onda nei prossimi ...

Il Segreto anticipazioni maggio : Beatriz in grave pericolo - ecco cosa le accadrà Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato agli spoiler su Il Segreto [Video], la serie che dal 7 aprile andra' in onda anche il sabato. cosa accadra' negli episodi che verranno trasmesso agli inizi di maggio 2018 su Canale 5? Le anticipazioni ci svelano che Beatriz sara' in grosso pericolo. Per quale motivo? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Beatriz perde la testa per Aquilino e lo rivela al padre e Camila Nelle ...

Anticipazioni Il Segreto - 9-14 aprile : un bacio appassionato : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: una bella notizia per Camila Il Segreto va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5 e la prossima settimana ci dovrebbe essere anche la puntata serale venerdì 13 aprile. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 14 aprile svelano che terrà ancora banco la vicenda della povera Ana. La figlia di Julieta è morta nell’incendio appiccato da Prudencio e Mauricio per mandare via gli ...