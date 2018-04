IL SEGRETO | anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018

tvsoap

: #DOMANI a #ILSEGRETO, #anticipazioni puntata - redazionetvsoap : #DOMANI a #ILSEGRETO, #anticipazioni puntata - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni spagnole: Nicolas condannato a morte - #Segreto #anticipazioni #spagnole: -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)Ildi12 e13: Dopo aver parlato con Emilia e successivamente al rimprovero di Camila, Beatriz ha paura di una dura punizione da parte di Hernando per via del “gossip” sulla sua amicizia con Aquilino Benegas. In realtà Hernando è troppo occupato a pensare ai suoi problemi economici… Matias e Marcela si vogliono sempre più bene e questo nuovo affiatamento riempie di gioia sia Emilia e sia Alfonso… Fe è sempre più convinta che Mauricio sia in qualche modo coinvolto nell’incendio. Intanto, Prudencio sta male per quanto è accaduto e fa capire a Donna Francisca che vorrebbe costituirsi alla Guardia Civile… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il. Ecco l’indirizzo: https://www.facebook.com/ilsutvsoap/ Attenzione: hai TELEGRAM sul tuo ...