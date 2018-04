Il più grande produttore di birra al mondo ha trovato un modo per inquinare meno

John Elkann : "Abbiamo superato la più grande Juventus di tutti i tempi" : E stasera la Juve ci prova così al Bernabeu contro il Real Madrid Juventus oltre la media - "Il calcio, oltre a essere uno sport, è anche un business, che ha visto i club europei più che triplicare i ...

Torna a Roma il “Villaggio per la Terra” - la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta [FOTO e INFO UTILI] : 1/10 ...

A Lucca il 14 e 15 aprile il Vegan Fest più grande d'Europa : Roma, 11 apr. , askanews, Sabato 14 e domenica 15 aprile arriva a Lucca il VeganFest, il Festival dedicato al mondo Vegan più grande d'Europa. Il Festival è organizzato al Polo Fiere di Lucca con ...

Roma show - è la più grande impresa della storia della Champions League : Barcellona dominato ed eliminato - sarà semifinale - super Liverpool [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

L ittiosauro più grande mai scoperto : Sulla base delle dimensioni dell'osso, gli studiosi sostengono che questo animale fosse più grande di qualsiasi altra creatura precedentemente nota alla scienza. Come si è giunti a questa conclusione?...

Bentley - In sei mesi il più grande parcheggio fotovoltaico britannico : Diecimila pannelli solari, 1.378 posti auto distribuiti su un'area di 16.426 m: questi i numeri del parcheggio fotovoltaico che verrà realizzato dalla Bentley presso la sue sede centrale, a Crewe, in Gran Bretagna. Sarà la struttura più grande di questo tipo mai costruita nel Paese.Lavori ultimati in un semestre. Il tempo stimato per completare questo sito, che garantirà una potenza di 2,7 MW, è di circa sei mesi. I diecimila moduli fotovoltaici ...

Bitcoin - Bank of America : bolla più grande della storia sta scoppiando. Prezzi -65% da record : Bitcoin in lieve rialzo, sale di un punto percentuale circa, attestandosi attorno a quota 6.750. Dall'inizio di aprile, la criptovaluta numero uno al mondo continua a essere scambiata all'interno di un range compreso tra $6.500 e $7.500.

F1 - la Ferrari e le difficoltà con le gomme dure : il gap da colmare per sognare in grande - le Mercedes sono più forti? : Sebastian Vettel ha compiuto una vera e propria impresa conquistando il GP del Bahrain: i 39 giri completati sulle gomme gialle e la capacità di contenere la rimonta di Valtteri Bottas nel finale sono già state consegnate alla storia di questo campionato e testimoniano la forza della Ferrari che ha iniziato al meglio la stagione vincendo le prime due gare in programma. Il tedesco si gode la vetta del Mondiale F1, la Rossa è in grande palla e ...

Gaetano Triggiano : 'La mia magia più grande è tirare fuori il bambino che è dentro di voi' : Siamo abituati a guardare spettacoli di magia in televisione. Cosa cambia in uno show dal vivo? E' tutta un'altra cosa. La magia, che è una finzione, dal vivo guadagna tanto. Poi io interagisco molto ...

GAUDETE ET EXSULTATE/ Essere santi - la grazia di una felicità più grande delle nostre misure : Ieri è stata resa pubblica l'esortazione apostolica "GAUDETE et EXSULTATE" sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Non uno sforzo, ma un tuffo nella vita. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:08:00 GMT)LETTURE/ La gnosi, tentazione sempre nuova di un Io spappolato, di G. ScanziORA DI "RELIGIONI" A BOLOGNA/ Perché confinare la fede cattolica nella "terra di nessuno"?, di F. Pichetto

Grande Fratello 2018 : spiacevole vicenda nella casa più spiata d’Italia? : Eccoci con il consueto appuntamento dedicato alla quindicesima edizione del popolare reality show Grande Fratello, che la prossima settimana ritornerà sulla rete ammiraglia Mediaset. Purtroppo di recente sul web è circolata una bruttissima notizia, dato che è stato dichiarato che nella casa più famosa d’Italia ci sarebbe stata una spiacevole vicenda. La conduttrice napoletana ha rassicurato i telespettatori A pochi giorni dalla ripresa del ...

Brasile : Marfrig compra National Beef e diventa la seconda più grande azienda di carni al mondo : La prima azienda al mondo per la produzione di carni è un'altra brasiliana, Jbs. La National Beef esporta verso 40 paesi, inclusi Giappone e Corea del Sud, mercati attualmente chiusi all'export di ...

Intelligenza artificiale - Elon Musk : “Sarà un dittatore immortale e la più grande minaccia esistenziale dell’umanità” : Immaginate il leader mondiale che meno preferite e poi immaginate che non sia una persona, ma una rete di milioni di computer in tutto il mondo. Questo “dittatore digitale” ha accesso immediato a qualsiasi informazione registrata su ogni persona che sia mai vissuta. Può realizzare milioni di calcoli in una frazione di secondo, controllare l’economia e i sistemi di difesa del mondo in autonomia e non morirà mai. Questo è il ritratto di un ...