Il piano di Trump contro la Siria | raid aerei prolungati Veti incrociati all' Onu

Rogo al 50esimo piano della Trump Tower di Manhattan : un morto e quattro feriti : Un incendio è divampato in un appartamento al 50/mo piano della Trump Tower di Manhattan, causando un morto e il lieve ferimento di quattro vigili del fuoco. Nel Rogo ha perso la vita l’uomo che si trovava dentro l’appartamento da cui sono scaturite le fiamme. È il secondo incendio nella Trump Tower in pochi mesi, ma la scorsa volta non ci furono feriti L'articolo Rogo al 50esimo piano della Trump Tower di Manhattan: un morto e ...

Usa - incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower : un morto e 4 feriti : Nel rogo ha perso la vita, dopo un disperato ricovero in ospedale, l'uomo che si trovava dentro l'appartamento "completamente in fiamme" quando sono arrivati i pompieri, come ha riferito il loro ...

Dimon a Trump : il piano in 5 punti per gestire la Cina insieme a Ue e Giappone : ... sostenendo che è "possibile" e "preferibile" avere relazioni commerciali migliori con la seconda economia al mondo. Sulla scia delle azioni "unilaterali" minacciate dal presidente americano Donald ...

Lento recupero di BTC - in primo piano i dazi doganali di Trump : In tutto il mondo, le piattaforme di scambio di criptovalute devono far fronte a condizioni più difficili, perché governi, emittenti di carte di credito e banche locali creano sempre più intralci. ...

Scontro sui dazi - a Bruxelles è pronto un piano 'anti-Trump' : New York - Tra Stati Uniti ed Europa i toni sono già da guerra commerciale. E alla vigilia del piano con cui Bruxelles intende contrastare i dazi su acciaio e alluminio annunciati da Donald Trump, il ...

Ue valuta dazi su import Usa in risposta al piano di Trump : L'Unione europea sta valutando l'applicazione di tariffe doganali del 25% su circa 3,5 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti se il presidente statunitense Trump andrà avanti con il suo ...

La Corte Suprema sta con i dreamers - fermato il piano di Trump : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta dell'amministrazione Trump di porre fine al programma di protezione dei 'dreamers', i giovani immigrati irregolari entrati nel Paese quando erano minori. Il piano era stato varato da Barack Obama.L'amministrazione Trump aveva chiesto al massimo organo giurisdizionale di rivedere le decisioni di due corti distrettuali federali - negli stati della California e di New York - che si sono ...

Ponti - strade e anche il muro : ecco il piano di Donald Trump per rilanciare l'America (in deficit) : Tagli ad ambiente e sanità e più fondi per le spese militari e per il muro con il Messico: il budget della Casa Bianca per il 2019 è una proposta da 4,4 trilioni di dollari che dovrà ora passare il vaglio del Congresso: il grande piano di investimenti prevede un raddoppio del deficit, che arriva a sfiorare i mille miliardi

Trump vara un maxi-piano per le infrastrutture americane : Il progetto ribalta la matematica delle grandi opere americane, tradizionalmente finanziate al 50-80% da fondi federali mentre in questo caso saranno soprattutto i fondi di Stati e città a sostenerlo. E assicura che il piano non avrà vita facile. Per diventare legge dovrà passare per undici commissioni e al Congresso già appaiono le prime divisioni...