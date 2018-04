Il PD della Lombardia ha organizzato un referendum online per chiedere agli iscritti cosa

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. , AdnKronos, 'Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e ...

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - "Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e rispondere ai reali bisogni delle famiglie lombarde. Il peso di Forza Italia resta centrale, baricent

Lombardia : F.Sala (Fi) - mia nomina all'insegna della continuità : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - "Sono onorato dalla nomina ricevuta dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lo ringrazio per la fiducia come non posso che essere riconoscente al presidente Silvio Berlusconi e alle migliaia di elettori che hanno creduto in questo progetto. È una nomina al

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e rispondere ai reali bisogni delle famiglie lombarde. Il peso di Forza Italia resta centrale, baricentro dell’intera coalizione”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice ...

Lombardia : F.Sala (Fi) - mia nomina all’insegna della continuità : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “Sono onorato dalla nomina ricevuta dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lo ringrazio per la fiducia come non posso che essere riconoscente al presidente Silvio Berlusconi e alle migliaia di elettori che hanno creduto in questo progetto. è una nomina all’insegna della continuità che premia il lavoro svolto negli scorsi anni e che mi sprona al meglio per il futuro”. Lo afferma ...

I maiali di Orwell sono cattivi - ma pare che quelli della Lombardia lo siano di più : Le scelte degli elettori italiani non possono essere piegate a un bieco fanatismo ideologico. La borghesia capitalistica del nostro Paese , ma anche dell'Europa, ha enormi responsabilità. I ...

Lombardia : Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - L'ufficio centrale regionale della Corte d'Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l'avvocato Attilio Fontana. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa interna di Regione Lombardia.

Lombardia : Attilio Fontana proclamato presidente della Regione : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – L’ufficio centrale regionale della Corte d’Appello di Milano ha proclamato alla carica di presidente della Regione Lombardia l’avvocato Attilio Fontana. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’agenzia di stampa interna di Regione Lombardia. L'articolo Lombardia: Attilio Fontana proclamato presidente della Regione sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - "in Lombardia oltre 25mila studenti non in regola" : i dati della Regione : L'assessore al Welfare sui rischi per chi non ha portato la documentazione richiesta entro il 10 marzo: fino ai sei anni si resta fuori scuola, poi sanzioni...

Boom sonico - inseguimento nei cieli della Lombardia : allarme per i boati provocati dai jet. “Complimenti ai piloti per la prontezza” : L’allarme e’ scattato intorno alle 11 tra Milano e il nord della Lombardia: “Due boati sordi, molto forti anche se in lontananza, provenienti dal cielo”, secondo le piu’ pacate delle numerosissime segnalazioni giunte per telefono alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco da parte dei cittadini allarmati. Come si e’ presto scoperto, non si trattava di un’esplosione accidentale o di una bomba, ma ...

Processo Maroni - il pm : 'Favorì l'amante per il viaggio a Tokyo'. Il governatore uscente della Lombardia : 'Accuse ridicole' : ... società interamente pubblica, 'quindi con soldi nostri', viene portata avanti dall'ex governatore - secondo la tesi accusatoria - attraverso Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica di ...

Processo Maroni - l’accusa chiede due anni e sei mesi per l’ex governatore della Lombardia : A due anni e 4 mesi dall’apertura della prima udienza il procuratore aggiunto Eugenio Fusco è riuscito a iniziare la requisitoria nel Processo in cui è imputato l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni e a chiedere una pena. L’accusa ha chiesto due anni e mezzo. L’ex segretario della Lega Nord è a giudizio per le ipotizzate pressioni per far ottenere un contratto di lavoro e un viaggio a Tokyo a sue due ex ...

La ripresa accelera : il tringolo della crescita tra Emilia - Lombardia e Veneto : Ad onor di cronaca bisogna dire che i dati «cinesi» che arrivano dal Veneto e dalle regioni limitrofe del Nord appaiono decisamente più ottimisti dei riscontri emersi nei primi 9 mesi dal Monitor dei ...

Chi è Attilio Fontana - il presidente eletto della Lombardia - : Avvocato, 65 anni, ex sindaco di Varese, ex presidente del Consiglio regionale. Il candidato del centrodestra ha vinto le Regionali promettendo come priorità lavoro, sicurezza e welfare. Leghista "...