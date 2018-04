Il nuovo aggiornamento di Apple rompe gli schermi degli iPhone 8 riparati con parti non

Xiaomi Mi Home finalmente supporta la lingua italiana con il nuovo aggiornamento : finalmente dopo un aggiornamento l’applicazione Xiaomi Mi Home supporta la lingua in Italiano che sicuramente ci aiuterà a gestire meglio i dispositivi smart dell’azienda cinese.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un accessorio o di un dispositivo smart per la casa marchiato Xiaomi: l’azienda cinese ha rilasciato ieri un aggiornamento per la sua applicazione Mi Home che adesso supporta pure la lingua ...

Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017 nuovo aggiornamento firmware con le patch sicurezza marzo 2018 : Galaxy J7 2017 SM-J730F e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo da Samsung un nuovo aggiornamento: ecco i dettagli e il link download dei nuovi firmware.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy J7 2017 (modello SM-J730F) o di un Galaxy A5 2017 (modello SM-A520F) non brandizzati dagli operatori telefonici, quindi No Brand, che sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy J7 2017 e Galaxy A5 2017: i dettagli del ...

OneNote : disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app ufficiale di OneNote disponibile per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider. Changelog (v 17.9226.20571) Numeri complessi? Nessun problema – Se si lavora con Matematica, si può scegliere la risoluzione per numeri reali o complessi. Correzione di bug e miglioramenti vari. Link al download OneNote (Free, Windows ...

WhatApp - nuovo aggiornamento : due novità importanti da sapere assolutamente : WhatsApp continua ad essere uno degli argomenti di maggiore interesse e non solo tra coloro che sono particolarmente appassionati di tecnologia. La popolare app di messaggistica è entrata a pieno titolo nella nostra vita e ne fa parte come qualcosa di fondamentale, dato che ci permette di comunicare con chi è dall'altra parte del mondo senza particolari difficoltà o costi che non siano quelli previsti dalla connessione internet. Gli sviluppatori ...

Mixer : l’app per Android e iOS riceve un nuovo aggiornamento : Mixer, la piattaforma di game-broadcasting conosciuta precedentemente con il nome di Beam e acquistata da Microsoft poco più di un anno fa, ha aggiornato le proprie app mobile per Android e iOS alla versione 3.2.0. Changelog HypeZone: i canali unici di Mixer che evidenziano gli streamer più vicini alla vittoria ora sono disponibili nell’app mobile! Picture in Picture: ora puoi esaminare altri streaming, leggere le pagine ...

Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware ad inizio aprile 2018 : le novità : Huawei P9 Lite sta ricevendo nelle ultime ore un nuovo aggiornamento firmware: ecco le novità di inizio aprile 2018 per questo smartphone.Se possedete un Huawei P9 Lite vi segnaliamo che l’azienda cinese nelle ultime ore ha iniziato a rilasciare un aggiornamento firmware per i dispositivi venduti in Italia.Più nello specifico stiamo parlando del nuovo firmware seriale VNS-L31C432B407 destinata alla Build B407 del P9 Lite.Continue reading ...

Bing Maps non è morto : in arrivo un nuovo aggiornamento in estate : Ultimamente non pochi utenti Microsoft si cono cominciati a preoccupare delle mappe ufficiali di Bing temendo addirittura un suo abbandono in stile Windows 10 Mobile e Groove Musica. A preoccuparsi non sono stati soltanto gli utenti comuni, ma anche i colleghi di AAWP (All About Windows Phone) i quali in un loro precedente articolo affermavano le loro perplessità sul futuro di Bing Maps avendo notato percorsi non aggiornati e la mancanza ...