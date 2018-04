Il mondo intero è sull' attenti Siria | Trump | la Russia si prepari | i missili stanno

Bombardati - sfollati - affamati - senza scuole né aiuti : i bambini siriani traditi dal mondo intero : Più di due milioni di persone, di cui la metà sono bambini, vivono ancora in Siria in zone dove non arrivano aiuti umanitari, nelle quali ogni giorno almeno 37 civili vengono uccisi, ogni due viene attaccata un’ambulanza e...

ANBI : addio a Giampiero Maracchi - “mancherà all’intero mondo scientifico italiano” : “Giampiero Maracchi ci piace ricordarlo per il grande profilo scientifico, che sin dal 2005 ci ha accompagnato in molte scelte tese ad imporre culturalmente concetti di prevenzione, sicurezza alimentare ed ambientale. Il coraggio di averlo fatto con i Consorzi di bonifica e di irrigazione, in tempi in cui qualcuno li vedeva come corpi estranei alla tutela ed alla gestione del territorio e delle risorse idriche, unitamente all’umanità, che lo ...

“Questa sì che è una gran bella notizia”. WhatsApp - la novità che ci salverà. In arrivo la funzione che attendevamo da mesi. E il mondo intero ringrazia : Il mondo intero ancora ringrazia gli ingegneri della WhatsApp Inc. e del suo leader supremo Mark Zuckerberg per la gloriosa invenzione del messaggio cancellato, ma attenzione, perché un’altra novità sta per rivoluzionare (e sempre in meglio) quello che oramai da qualche anno reputiamo uno dei migliori sistemi di comunicazione tecnologica. Eh sì, perché mentre alcuni mesi fa una versione beta di WhatsApp dava per la prima volta a tutti la ...

Usa-Russia - Cremlino : proroga sanzioni illegale - danneggiano mondo intero - : ... e che le misure restrittive influenzano negativamente non solo il popolo di entrambi i paesi, ma il mondo intero. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Non si tratta di una ...

Un mondo di Kingdom Hearts III equivale a un intero Kingdom Hearts precedente? : Kingdom Hearts III è uno di quei giochi che in un certo senso pare maledetto, un titolo che sembra per vari motivi destinato a continui rinvii e che si fa attendere da milioni di fan impazienti e in alcuni casi sempre più spazientiti. In attesa di capire se il gioco rispetterà finalmente la finestra di lancio del 2018 o se gli appassionati dovranno mettersi il cuore in pace di fronte a un nuovo rinvio, vi segnaliamo delle dichiarazioni molto ...

Un solo mondo di Kingdom Hearts 3 vale quanto un gioco intero : Nel corso di alcune, recenti interviste, il director di Kingdom Hearts 3 (Tetsuya Nomura) ha parlato dello stato di sviluppo del gioco. Nonostante non abbiamo ancora l'ufficialità sulla quantità totale dei mondi, sappiamo che l'avventura sarà divisa in tre grandi aree di gioco (ma i mondi, in ogni caso, dovrebbero essere almeno una decina stando ai rumor). Nomura ci ha aggiornati sullo stato di sviluppo di queste aree. La prima parte, ...

“Ecco con chi sono fidanzata”. Barbara D’Urso rivela chi ha rapito il suo cuore. Questa volta lo dice lei e non si tratta di Fabio Fulco (e nemmeno di Gerard Butler). Carmelita lo grida al mondo intero : “Sono innamorata…” : Ormai tutti la considerano croce e delizia della televisione italiana. Brbara D’Urso, attrice e conduttrice è ormai nelle case di tutti gli italiani. Ogni pomeriggio e ogni domenica intrattiene il pubblico con i suoi programmi e sebbene riceva molte critiche è anche vero che i suoi show sono seguitissimi. Carmelita si destreggia tra attualità, gossip e interviste senza colpo ferire, anzi li azzecca quasi tutti. Se conosciamo molto ...

“È morto - informate i sudditi”. Lutto nella casa reale : “Il principe non ce l’ha fatta”. L’annuncio ufficiale del palazzo che rattrista il mondo intero. Poi quell’ultima - assurda - volontà prima di morire : “Ma quanto la odiava?” : Aveva 83 anni il principe Henrik, nato in Francia dalla regina danese Margrethe II che è morto martedì, l’ha annunciato il palazzo reale danese: “Sua Altezza reale il principe Henrik è morto il 13 febbraio alle 23:18 al castello di Fredensborg”, una residenza reale a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen, circondato da sua moglie e dai loro due figli, secondo la dichiarazione del palazzo. Il palazzo aveva avvertito ...