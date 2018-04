Il Milan di Gattuso mette in vendita Zapata | Gomez | Antonelli e Mauri

Milan : due bocciati da Gattuso via a giugno - in arrivo altri italiani? I nomi Video : Il #Milan, con il pareggio con il Sassuolo, ha detto addio al sogno di agguantare un posto nella Champions League. Un'eventualita' che era da mesi abbastanza concreta e non può suonare come un insuccesso per Gattuso. Il fatto stesso che, grazie all'avvento del tecnico calabrese, la squadra rossonera sia arrivata a cullare l'ipotesi di duellare fino alla fine per arrivare al quarto posto rappresenta un grande merito di un trainer che ha saputo ...

Pirlo : "Futuro? Contatti con Nazionale e club. Sorpreso da Gattuso - ha cambiato il Milan" : "Ho avuto colloqui con tante persone, sia in Nazionale sia di club, ci sarà tempo per pensarci". Andrea Pirlo non si sbilancia sui piani per il futuro, concentrato sulla partita di addio al calcio del ...

Milan - brutte notizie per Gattuso : Romagnoli salta il Napoli - almeno due settimane di stop : brutte notizie per mister Gennaro Gattuso : il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il difensore, infortunatosi domenica scorsa durante il match col Sassuolo , ha ...

Milan - Gattuso perde Romagnoli : lesione al bicipite femorale della coscia sinistra : MilanO - Il Milan dovrà fare a meno per almeno due settimane di Alessio Romagnoli, che punta a tornare in campo per la finale di coppa Italia del 9 maggio. Infortunatosi domenica nei primi minuti ...

Maldini : "Gattuso-Milan - rinnovo giusto. Io in Figc? Se c'è la giusta situazione..." : "Credo sia stato giusto gratificare Rino con un contratto vero da allenatore del Milan per quello che ha fatto e quello che farà". Parolo di Paolo Maldini, che in un'intervista rilasciata a Sky parla ...

Maldini : 'Milan - giusto gratificare Gattuso. Io in FIGC? Parlerei con Costacurta - vedremo' : ... Paolo Maldini: "Credo sia stato giusto gratificare Gattuso con un vero contratto da allenatore del Milan, per quello che ha fatto e per quello che farà " ha dichiarato a Sky Sport l'ex difensore - ...

Milan - Bonucci squalificato e Romagnoli infortunato : Gattuso resta senza difesa : MilanO - senza difesa contro il terzo miglior attacco del campionato. E' la pesante eredità che rischia di lasciare il già deludente 1-1 casalingo con il Sassuolo . Il Milan non inizia nel migliore ...

Milan - Gattuso ha già rinnovato ma i conti si fanno alla fine (e quelli dei cinesi non tornano) : La sconfitta a testa alta contro la Juventus, il derby pareggiato per grazia di Icardi, l’1-1 casalingo all’ultimo minuto contro il Sassuolo: la rimonta europea del Milan di Gattuso sembra essersi fermata sul più bello. continuerà, invece, l’avventura di Ringhio sulla panchina rossonera: la società in settimana gli ha fatto firmare un contratto addirittura fino al 2021, prima che la stagione terminasse. Ma i conti si fanno alla fine e quelli dei ...

Milan - Gattuso : “mancata cattiveria sotto porta” : “Non siamo stati bravi a metterla dentro. Un po’ siamo stati sfortunati e un po’ ci abbiamo messo poca voglia nell’inserirci con le mezzali e con gli attaccanti esterni. C’è un po’ di stanchezza, ma non è stato questo il problema: è mancata la cattiveria e alla fine c’è anche andata bene, perché potevamo pure perderla questa partita”: così a Premium Sport Rino Gattuso commenta il pareggio con il ...

Milan. Gattuso : “Non siamo stati bravi a metterla dentro” : E’ arrabbiato Rino Gattuso dopo il pari interno 1-1 con il Sassuolo. “Non siamo stati bravi a metterla dentro. Un

Milan - Gattuso : "Persa una grandissima occasione per la Champions" : l'analisi - "Abbiamo creato tantissimo, anche se senza veemenza - spiega il tecnico del Milan a Premium Sport -: oggi ci è mancata la voglia con cui bisogna entrare in area e siamo anche stati ...

Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano - Gattuso frena ancora : A San Siro finisce in pareggio con il Sassuolo che si conferma bestia , rosso, nera. Il Milan vede ridurre le speranze Champions, prima drasticamente , sul gol di Politano, e poi di nuovo riaccese nel ...

Milan-Sassuolo 1-1 - finisce la corsa Champions per Gattuso : addio quarto posto [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Milan - Suso : 'Mi trovo bene con Gattuso - così come con Montella. Devo fare più gol' : Ecco le parole di Suso, esterno del Milan, a Premium Sport nel pre-partita del match col Sassuolo: Sulla gara di stasera: 'Oggi è molto importante, non possiamo assolutamente sbagliare. Inter e Roma hanno perso, è una possibilità che non possiamo ...