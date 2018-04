Il MET ha cambiato direttore | per provare a cambiare

10 personaggi femminili che hanno cambiato il modo di fare fuMETti : L’8 marzo è la festa della donna, oggi più che mai un’occasione per riflettere sulla parità di diritti, opportunità e trattamento tra generi. Un tema che sempre più spesso trova spazio anche nei fumetti, in maniera esplicita o, in maniera forse ancor più importante, come tendenza a includere nelle storie e nelle serie dei personaggi femminili forti, complessi e sfaccettati. Delle vere protagoniste, insomma, lontane dal puro fan ...